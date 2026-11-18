Österreichs Frauen-Nationalteam geht mit frischem Offensiv-Schwung in den Kampf um die erste WM-Teilnahme der Geschichte: Teamchef Lars Söndergaard nominiert für das Play-off gegen die Schweiz zwei Debütantinnen.

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Mit bewährten Stützen und zwei jungen Offensiv-Hoffnungen startet Österreichs Frauen-Nationalteam in die entscheidenden Duelle um die erste WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte. Teamchef Lars Söndergaard berief am Mittwoch mit Valentina Mädl und Linda Natter zwei Stürmerinnen ohne bisherige A-Länderspiele in sein 24-köpfiges Aufgebot für das WM-Play-off gegen die Schweiz. Angeführt wird die rot-weiß-rote Auswahl wie gewohnt von Kapitänin Sarah Puntigam und Bayern-Legionärin Sarah Zadrazil. Das Hinspiel steigt am Dienstag, 1. Dezember, im Berner Wankdorfstadion, ehe am Samstag, 5. Dezember, das Rückspiel in der Wiener Generali-Arena am Verteilerkreis über die Bühne geht (live im oe24-Liveticker).

WM-Play-off gegen Schweiz wird zum echten 50:50-Duell

Selbst bei einem Aufstieg gegen den Nachbarn wäre das Ticket für die WM 2027 in Brasilien noch nicht automatisch gebucht, da der schlechteste Play-off-Sieger Europas im Februar 2027 noch in ein Interkontinental-Play-off muss. In der FIFA-Weltrangliste liegen Österreich (25.) und die Schweiz (26.) unmittelbar nebeneinander. "Wir haben natürlich Respekt vor der Schweiz. Ich glaube, sie sind gut drauf. Es ist ein 50:50-Duell, aber ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft", erklärte Söndergaard. Bei den Eidgenössinnen, die bereits 2015 und 2023 bei Weltmeisterschaften dabei waren und vom Spanier Rafel Navarro trainiert werden, stehen mit Sydney Schertenleib (FC Barcelona), Geraldine Reuteler (Arsenal) und Torfrau Livia Peng (Chelsea) echte Top-Stars im Kader.

Valentina Mädl und Linda Natter erstmals unter Söndergaard

Erste Berufung ins A-Nationalteam hier im Archivbild: Die 21-jährige Hoffenheim-Stürmerin Linda Natter wurde von Teamchef Lars Söndergaard erstmals überhaupt in den Kader der ÖFB-Frauen berufen und soll im WM-Play-off gegen die Schweiz am 1. und 5. Dezember für neuen Offensiv-Schwung sorgen. © IMAGO/foto2press

Im österreichischen Angriff setzen die 20-jährige Leverkusenerin Valentina Mädl – sie steht erstmals unter Söndergaard im Kader – und die 21-jährige Hoffenheim-Stürmerin Linda Natter neue Akzente. "Sie haben Schnelligkeit, sind technisch gute Spielerinnen. Sie haben schon im Nachwuchs gezeigt, dass sie Potenzial haben und bei ihren Vereinen zuletzt gut gespielt", lobte der Teamchef das Duo. Ebenfalls für Tore sorgen sollen Lilli Purtscheller, Eileen Campbell und Nicole Billa, während Julia Hickelsberger vorerst auf der Abrufliste steht. Neben der Rückkehr von Köln-Verteidigerin Celina Degen muss Söndergaard allerdings auf die verletzten Julia Magerl, Louise Schöffel, Chiara D'Angelo und Annabel Schasching sowie die noch nicht fitten Sophie Hillebrand und Manuela Zinsberger verzichten.

ÖFB-Camp startet am Dienstag mit öffentlichem Training

Die heiße Vorbereitungsphase beginnt am kommenden Dienstag am neuen ÖFB-Campus mit einer öffentlichen Trainingseinheit zum Auftakt. Unter der Führung von Söndergaard feierte das Nationalteam bisher drei Siege in vier Länderspielen und schaltete in der ersten Play-off-Runde den Kosovo souverän mit 2:1 und 4:0 aus. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim Dänen auf die kommenden Aufgaben: "Wenn wir über diese Hürde kommen, werden wir viel Selbstvertrauen und Glauben an uns haben."