Lizz Görgl: "Gold für die neue Team-Kombi"

Die neue Team-Kombi wurde auf Anhieb zum Hit. Dafür gibt's von mir Gold.

Wie an dieser Stelle analysiert, war es eine gute Idee, die aussterbende klassische Kombination mangels Allroundern durch ein Format, bei dem die Besten in ihren jeweiligen Disziplinen am Werk sind, zu ersetzen. Das hat nicht nur das Niveau hoch gehalten, es hat auch Spaß gemacht!

Gratulation an Kathi und Steffi: Super-Teamwork!

Wunderbar, dass Stephanie Venier nach Super-G-Gold noch eine Bronzemedaille gewonnen hat! Sie kann sich bei ihrer Slalom-Partnerin Kathi Truppe bedanken. Genau das macht den Team-Bewerb so speziell.

So hat Wendy Holdener Lara Gut-Behrami und der Schweiz Silber gerettet.

US-Lady Breezy Johnson hat verdient Doppel-Gold, Mikaela Shiffrin kann am Samstag im Spezialslalom nachziehen.

Liensberger: Lehren für den Slalom?

Umgekehrt trauern die Deutschen (trotz starker Abfahrt von Riesentalent Emma Aicher), sowie Mirjam Puchner/Katharina Liensberger einer möglichen Medaille nach. Immerhin weiß Kathi, was sie im Spezialslalom besser machen kann.