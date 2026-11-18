Für Österreichs Fußball-Nationalteam endet ein turbulentes Jahr 2026: Zwischen WM-Enttäuschung, dem tränenreichen Abschied von Marko Arnautovic und dem Nations-League-Aufstieg lag viel Zündstoff.

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Für das österreichische Fußball-Nationalteam ist ein überaus turbulentes Länderspieljahr 2026 mit einem 1:1 in Debrecen gegen Israel zu Ende gegangen. Zwischen dem fulminanten 5:1-Auftaktsieg gegen Ghana und dem versöhnlichen Herbst-Abschluss durchlebte die Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick ein wahres Wechselbad der Gefühle. Schon vor dem Start der Weltmeisterschaft schockte die schwere Aufwärm-Verletzung von Christoph Baumgartner am 1. Juni vor dem Testspiel gegen Tunesien die Mannschaft, wodurch der Offensivstar das gesamte Turnier verpasste.

Auch an der kalifornischen Pazifikküste lief wenig zusammen, weil einige Leistungsträger angeschlagen anreisten und das Training neben relativ viel Freizeit zu kurz kam. Selbst das dramatische Last-Minute-3:3 gegen Algerien durch Sasa Kalajdzic und der anschließende Aufstieg ins WM-Sechzehntelfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien konnten die spielerischen Mängel kaum überdecken.

Kaderumbau nach dem tränenreichen Abschied von Arnautovic

Bei der Endrunde funktionierte das gewohnte Pressing überhaupt nicht, zudem wurden Ideenlosigkeit im Ballbesitz und eine überalterte Startelf mit einem Schnitt von über 30 Jahren gegen Algerien sichtbar. Nach der Weltmeisterschaft brachen dem ÖFB-Team mit dem emotionalen Abschied von Rekordspieler Marko Arnautovic, der verletzungsbedingten Pause von Kapitän David Alaba sowie der Auszeit von Marcel Sabitzer gleich drei prägende Stützen weg.

Teamchef Ralf Rangnick reagierte prompt und leitete einen konsequenten Umbruch im Kader ein. Er berief junge Teenager wie Luca Weinhandl, Yanik Spalt, Vasilije Markovic und Christian Zawieschitzky, holte Yusuf Demir zurück und setzte auf gestandene Bundesliga-Kräfte wie Sascha Horvath und Christoph Lang sowie Legionär Felix Bacher. Der Mut zahlte sich aus, denn dank neu gewonnener Stärke bei Standardsituationen sicherte sich Österreich vorzeitig den Gruppensieg in der Nations League und kehrt im Herbst 2028 in die Liga der Topnationen zurück.

EURO-Qualifikation 2027 entscheidet über Vertrag von Rangnick

Bewegtes Länderspieljahr 2026 für den Teamchef hier im Archivbild: Ralf Rangnick führte Österreich nach einer durchwachsenen Weltmeisterschaft und dem folgenden Kaderumbau souverän zum Gruppensieg in der Nations League – 2027 entscheidet nun die Qualifikation für die EURO 2028 über seine Zukunft auf der ÖFB-Bank. © APA/GEORG HOCHMUTH

Ob Ralf Rangnick dann noch auf der rot-weiß-roten Trainerbank sitzt, entscheidet sich im kommenden Jahr bei der Qualifikation für die EURO 2028 in Großbritannien und Irland. Der Vertrag des Deutschen verlängert sich nur bei einer erfolgreichen Turnier-Teilnahme automatisch bis zum Sommer 2028.

Bis dahin muss das Trainerteam jedoch altbekannte Baustellen beheben, da es dem ÖFB-Kader gegen tiefstehende Gegner weiterhin an Durchschlagskraft im Eins-gegen-eins und an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor fehlt. Zudem herrscht weder im Sturm noch auf den Außenverteidiger-Positionen ein personelles Überangebot.

Dennoch bleibt die Ausgangslage für die vierte EM-Teilnahme in Folge vielversprechend, während abseits des Rasens 2027 mit einem neuen Sportdirektor, dem Projekt Eventarena und den Diskussionen um Rangnicks Spielstil bereits die nächsten Spannungsfelder warten.