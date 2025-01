× Genial: So können Sie im Winter mit dem Balkon Geld sparen

Der Balkon bleibt im Winter oft ungenutzt, da die niedrigen Temperaturen wenig einladen, Zeit draußen zu verbringen. Doch genau dieser Raum birgt großes Potenzial! Mit ein paar cleveren Tricks kann der Balkon zu einer Erweiterung Ihres Haushalts werden – und dabei helfen, Geld zu sparen.

Wenn Sie das Glück haben, einen Balkon zu besitzen, sollten Sie ihn unbedingt auch im Winter nutzen. Andernfalls bleibt eine wertvolle Ressource ungenutzt. Was in der Wohnung oft Geld kostet, bietet der Balkon in der kalten Jahreszeit kostenlos: clevere Möglichkeiten, Energie zu sparen und Kosten zu senken.



Geniale Tipps, wie Sie mit Ihrem Balkon bares Geld sparen können

Wäsche auf dem Balkon trocknen

© Getty Images ×

Der Trockner zählt zu den größten Stromfressern im Haushalt. Warum also nicht die natürliche Kälte und die frische Winterluft nutzen? Das Trocknen von Wäsche auf dem Balkon spart nicht nur Energie, sondern verhindert auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in der Wohnung, die zu Schimmelbildung führen könnte. Die Kälte sorgt zudem dafür, dass die Wäsche zwar langsam, aber schonend trocknet. Selbst bei Minustemperaturen verdunstet die Feuchtigkeit durch Sublimation – die Wäsche friert zunächst ein und trocknet dann. Neblige Tage, an denen das Thermometer nicht unter null Grad fällt, bieten sich zum Trocknen allerdings weniger gut an.

Kleidung auf dem Balkon auslüften

Nicht jede getragene Kleidung muss sofort gewaschen werden. Oft reicht es, Jacken, Hosen oder Pullover an die frische Luft zu hängen, um unangenehme Gerüche zu entfernen. Besonders im Winter ist die kalte, trockene Luft ein natürlicher Geruchskiller. So sparen Sie sich den Energie- und Wasseraufwand für unnötige Waschgänge und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Kleidung.

Den Balkon als Kühlschrank nutzen

© Getty Images ×

Warum für kühle Temperaturen drinnen Energie verschwenden, wenn es draußen bereits kalt genug ist? Der Balkon eignet sich im Winter hervorragend als erweiterter Kühlschrank. Besonders Lebensmittel, die nicht durch Frost beschädigt werden, wie Obst, Gemüse oder verpackte Reste, können hier gelagert werden. Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel gut abgedeckt sind, um sie vor Tieren oder Feuchtigkeit zu schützen.

Getränke gekühlt lagern

Auch für Getränke wie Wasser, Säfte oder Bier ist der Balkon im Winter ideal. Sie sparen nicht nur Platz im Kühlschrank, sondern profitieren auch von konstant kühlen Temperaturen. Mit einem kleinen Regal oder einer isolierten Box können Sie sogar die Temperatur besser kontrollieren und vermeiden, dass Getränke gefrieren. Und falls es doch einmal richtig frostig wird, können Sie die Gelegenheit nutzen, um Eiswürfel direkt draußen selbst herzustellen.