× Spart Geld: Darum sollten Sie Ihren Kühlschrank regelmäßig föhnen

Er ist aus keinem Haushalt wegzudenken – doch der Kühlschrank kann sich schnell als heimlicher Stromfresser entpuppen und unnötige Kosten verursachen. Wer ihn regelmäßig föhnt, kann bares Geld sparen.

Der Kühlschrank kann unbemerkt zum Stromfresser werden – besonders in der kalten Jahreszeit, wenn die Heizkosten ohnehin schon hoch sind. Um unnötige Zusatzkosten zu vermeiden, lohnt es sich, das Gerät genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein kleiner Check und ein Haartrockner können nicht nur die Effizienz Ihres Kühlschranks steigern, sondern auch seine Lebensdauer verlängern – und das spart bares Geld!

Warum Sie unbedingt einmal Ihren Kühlschrank föhnen sollten

Um keine Energie zu verlieren, ist es besonders wichtig, dass die Dichtungen einwandfrei funktionieren. Diese Gummidichtungen an der Kühlschranktür sind dafür verantwortlich, dass die kühle Luft im Inneren bleibt und warme Luft nicht eindringen kann. Doch wie bei vielen Materialien kann das Gummi mit der Zeit an Elastizität verlieren. Dies führt zu kleinen Spalten, die man oft gar nicht direkt bemerkt, die aber den Energieverbrauch Ihres Kühlschranks in die Höhe treiben.

Wenn die Dichtungen undicht sind, muss der Kühlschrankmotor härter arbeiten, um die gewünschte Temperatur zu halten. Das erhöht nicht nur den Stromverbrauch, sondern belastet auch die Technik des Geräts.

Wie erkennen Sie, ob die Dichtungen undicht sind?

Es gibt einen einfachen Trick, um die Funktionstüchtigkeit der Dichtungen zu überprüfen:

Nehmen Sie ein Blatt Papier und schließen Sie es in der Tür des Kühlschranks ein. Ziehen Sie das Papier vorsichtig heraus. Wenn es ohne Widerstand gleitet, ist die Dichtung wahrscheinlich undicht.

Einfacher Föhn-Trick rettet die Dichtungen

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Dichtungen an Elastizität verloren haben, müssen Sie nicht sofort eine neue Dichtung kaufen. Ein einfacher Haartrockner kann oft helfen, die ursprüngliche Form des Gummis wiederherzustellen:

Öffnen Sie die Kühlschranktür und schalten Sie den Haartrockner auf eine mittlere Wärmestufe. Föhnen Sie die Dichtungen gleichmäßig, während Sie mit den Fingern sanft über das Gummi streichen.

Die Wärme sorgt dafür, dass sich das Material entspannt und in seine ursprüngliche Form zurückkehrt. Dadurch wird die Dichtung wieder elastisch und dichtet den Kühlschrank perfekt ab.