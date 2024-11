× Spar-Tipps: Wie es in der Wohnung auch ohne Heizen warm bleibt

Heizen ist und bleibt teuer. Um Kosten zu sparen, entscheiden sich viele dazu, die Heizung herunterzudrehen. Doch das bedeutet nicht, dass Sie in Ihrer Wohnung frieren müssen. Mit ein paar cleveren Tricks können Sie die Wärme besser nutzen und Ihre Räume auch ohne Heizung kuschelig warm halten.

In der Adventzeit schießen die Energiekosten durch Heizungen, Weihnachtsbeleuchtung und Co. oft in die Höhe. Zwar gibt es viele Möglichkeiten, Energie zu sparen, doch was tun, wenn die Heizung ausfällt oder nicht ausreichend Wärme liefert? Mit den folgenden Tipps bleiben Sie auch im Winter gemütlich warm, ohne auf Komfort verzichten zu müssen.

Restwärme aus dem Backofen nutzen

Wenn der Backofen bereits heiß läuft, um das Abendessen zuzubereiten, können Sie diese Wärmequelle gleich doppelt nutzen. Nach dem Kochen einfach die Ofentür offenlassen! So strömt die warme Luft in den Raum und sorgt für eine angenehme Wärme. Gerade in kleinen Wohnungen kann dies einen merklichen Unterschied machen. Bonus: Es riecht auch noch nach leckerem Essen.

Teppiche für warme Füße und bessere Isolation

© Getty Images ×

Kalte Böden können einen Raum ungemütlich machen, selbst wenn die Lufttemperatur angenehm ist. Legen Sie Teppiche aus, besonders auf Fliesen oder Laminat. Sie wirken wie eine zusätzliche Isolationsschicht und verhindern, dass Kälte von unten aufsteigt. Außerdem fühlen sich Teppiche angenehm weich an und tragen zur Wohnlichkeit bei.

Nachts Jalousien schließen

Wenn die Sonne untergeht, kühlt die Luft draußen ab – und ohne Schutz geht durch die Fenster viel Wärme verloren. Schließen Sie Jalousien, Vorhänge oder Rollläden, um die kalte Nachtluft draußen zu halten. Dicke, thermoisolierte Vorhänge sind besonders wirksam. Das reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass es am Morgen nicht eisig kalt im Raum ist.

Die richtige Isolation

Wärmeverluste sind oft das größte Problem in schlecht isolierten Wohnungen. Prüfen Sie, ob Ihre Fenster dicht sind. Kalte Zugluft können Sie mit selbstklebenden Dichtungsbändern oder einfachen Zugluftstoppern verhindern. Türschlitze lassen sich mit einem zusammengerollten Handtuch abdichten. So bleibt die wertvolle Wärme dort, wo sie hingehört – im Raum.

Wärmer anziehen

Es klingt banal, ist aber effektiv: Ziehen Sie sich zuhause wie eine Zwiebel an! Mehrere dünne Kleidungsschichten halten besser warm als ein dicker Pullover. Socken aus Wolle und gemütliche Hausschuhe sind dabei besonders wichtig, denn über kalte Füße verliert der Körper schnell Energie. Kuscheldecken auf dem Sofa sorgen für zusätzliche Gemütlichkeit.