× Haus und Wohnung winterfest machen: Diese Dinge sind jetzt zu tun

Der Winter kommt mit großen Schritten auf uns zu. Jetzt ist die ideale Zeit, um das Zuhause winterfest zu machen, um Energie zu sparen und auch Schäden durch Frost und Kälte zu vermeiden.

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür, und es ist höchste Zeit, Haus und Wohnung gegen den Winter zu wappnen. Eine gute Vorbereitung schützt nicht nur vor bösen Überraschungen, sondern spart auch Kosten und macht Ihr Zuhause energieeffizienter. Diese sechs Schritte zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Heim optimal auf den Winter vorbereiten.

Fenster- und Türdichtungen prüfen

Kalte Luft, die durch undichte Fenster und Türen eindringt, erhöht die Heizkosten und kann schnell zu einem unangenehmen Raumklima führen. Einfache Tests, wie der Papiertest zeigen, ob Dichtungen schwächeln. Schadhafte Dichtungen sollten sofort ersetzt werden. Mit selbstklebenden Gummidichtungen lassen sich kleine Spalten leicht abdichten. Alternativ hilft auch Dichtungsband, das sich in fast allen Baumärkten finden lässt.

Heizungen prüfen und entlüften

© Getty Images ×

Bevor die Heizsaison so richtig startet, lohnt es sich, die Heizkörper zu entlüften. Luft in den Heizkörpern kann den Wärmefluss stören und unnötig Energie verschwenden. Ein Heizkörper, der gluckert oder ungleichmäßig warm wird, ist oft ein Zeichen für eingeschlossene Luft. Mit einem einfachen Entlüftungsschlüssel, der für wenige Euro erhältlich ist, lässt sich die Luft entfernen, bis Wasser austritt. Zudem ist es sinnvoll, die Heizungsanlage durch einen Fachmann prüfen zu lassen – so kann sichergestellt werden, dass sie im Winter optimal arbeitet.

Wasserleitungen gegen Frost schützen

Wasserleitungen im Außenbereich oder in unbeheizten Räumen wie dem Keller sind anfällig für Frostschäden, die teuer werden können. Isoliermaterial, das um die Rohre gewickelt wird, schützt effektiv vor Minusgraden. In speziellen Baumärkten gibt es Rohrisolierungen, die sich leicht selbst anbringen lassen. Für Leitungen in extrem kalten Bereichen empfiehlt sich sogar eine zusätzliche elektrische Rohrbegleitheizung. Diese verhindert das Einfrieren durch leichtes Erwärmen.

Außenwasserhahn außer Betrieb nehmen

Wasserhähne im Garten oder an Außenwänden sollten vor Wintereinbruch abgesperrt und vollständig entleert werden. Drehen Sie das Wasser ab und lassen Sie den Hahn vollständig ablaufen, um Restwasser zu entfernen. So verhindern Sie, dass gefrorenes Wasser den Wasserhahn oder die Leitungen beschädigt.

Außenbeleuchtung kontrollieren

Gerade in der dunklen Jahreszeit ist eine funktionierende Außenbeleuchtung wichtig. Prüfen Sie alle Außenleuchten und ersetzen Sie defekte Leuchtmittel rechtzeitig. Ein zusätzlicher Tipp: Der Umstieg auf LED-Lampen spart Strom und hält den Eingangsbereich gut beleuchtet. Bewegungsmelder sind besonders praktisch, weil sie Strom sparen und dennoch für die nötige Beleuchtung sorgen, sobald sich jemand nähert. Lampen mit Bewegungsmeldern können zudem Einbrecher verscheuchen.

Regenrinne reinigen

© Getty Images ×

Laub, Schmutz und kleine Äste sammeln sich über das Jahr hinweg in der Regenrinne und können bei Regen und Schnee das Ablaufen des Wassers blockieren. Verstopfte Regenrinnen erhöhen das Risiko von Wasserschäden an der Hausfassade. Vor dem ersten Frost sollten die Regenrinnen daher gründlich gereinigt werden. Mit speziellen Reinigungssets oder auch einem einfachen Eimer und Handschuhen lässt sich die Arbeit leicht erledigen. Ist die Reinigung zu mühsam, kann ein Fachbetrieb helfen.