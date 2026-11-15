Flieger krachen auf Rollfeld zusammen

Am Miami International Airport sind am Samstagabend zwei Flugzeuge auf dem Rollfeld zusammengestoßen. Bei dem Vorfall wurden zwei Menschen leicht verletzt.

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Gegen 21.15 Uhr krachte die Flügelspitze einer Boeing 737 der panamaischen Fluggesellschaft Copa Airlines in die Nase einer Boeing 767 des Paketdienstleisters UPS. Offenbar entging der Flughafen in Miami damit nur knapp einer Katastrophe.

Schrecksekunde für die Passagiere

Ein Fluggast der Copa-Maschine beschrieb gegenüber "CNN" den Moment des Aufpralls. Cesar Ferreira erklärte: "Wir rollten nach der Landung mit normaler Geschwindigkeit, als plötzlich die Unruhe um mich herum zunahm – gefolgt von einem gemeinsamen Aufschrei und dann dem Aufprall eines anderen Flugzeugs auf unsere Maschine." Weiter schilderte er: "In der Kabine spürten wir, wie das Flugzeug plötzlich einen Ruck zur Seite machte."

Zwar gerieten einige Passagiere zunächst in Panik, doch die Crew reagierte schnell und sorgte dafür, dass alle auf ihren Plätzen blieben. Laut Angaben von Copa Airlines konnten schließlich alle 166 Passagiere sowie sechs Besatzungsmitglieder das Flugzeug verlassen. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die beiden Leichtverletzten direkt vor Ort. Anschließend wurden beide Maschinen zum Terminal zurückgebracht.

UPS-Maschine missachtete offenbar Vorrang

Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Kollision am Miami International Airport, weil die nach Bogotá in Kolumbien startklare UPS-Maschine offenbar zu weit aufs Rollfeld gefahren war. Laut FAA hatten die Fluglotsen die UPS-Besatzung zuvor angewiesen, der gerade aus Panama gelandeten Copa-Airline-Maschine Vorrang zu gewähren. Die FAA hat inzwischen eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Unmittelbar nach dem Zusammenstoß dokumentiert eine Funkaufzeichnung, die unter anderem den US-Sendern "ABC" und "CNN" vorliegt, die Reaktionen im Cockpit. Der Copa-Airline-Pilot ist darin mit den Worten zu hören: "Jemand ist in uns hineingefahren." Darauf entgegnet der Kapitän des Frachtjets, der sich auf dem Weg zur Startbahn befand: "Ja, wir sind zu weit rausgefahren, und dann hat er uns mit dem Flügel gestreift!"

Deutliche Schäden an Flugzeugnase

Auf einem Foto sind die Folgen des Zusammenstoßes deutlich erkennbar: Die Nase der UPS-Maschine ist eingedrückt und in der linken Außenverkleidung klafft ein Loch. Der Unfall passierte zu einem Zeitpunkt, als es am Flughafen von Miami infolge des landesweiten Flugstopps vom Freitag noch immer zu Verspätungen und Flugausfällen kam.