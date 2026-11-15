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Hafen angegriffen

Ukraine attackiert Industrieanlagen in Russland

Anton Petricevic
von
Zwei Hände bereiten eine militärische Drohne auf einem Tisch im Freien zum Start vor.
© EPA
Die Ukraine hat in Nischnekamsk in der russischen Teilrepublik Tatarstan Medien zufolge einen der landesweit größten Komplexe der petrochemischen Industrie angegriffen.
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Es gebe nach den Angriffen drei Verletzte, teilte das regionale Gesundheitsministerium mit. Die Behörde machte keine Angaben dazu, welche Industrieanlage getroffen wurde. In sozialen Netzwerken kursierten Aufnahmen von einem Großbrand im Werk Nischnekamskneftechim, das auch über eine Ölraffinerie verfügt.

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In Taganrog im Süden Russlands am Asowschen Meer wurde laut Behörden ein Umspannwerk getroffen. Der Chefingenieur des Werks sei getötet worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Rostow, Juri Sljussar, mit. Wegen der Schäden an der Anlage, die auch für die Stromversorgung der Eisenbahn genutzt wird, sei der Zugverkehr vorübergehend eingestellt worden. Sljussar berichtete zudem von Trümmern abgeschossener Drohnen, die auf Autos gestürzt seien. Dabei seien drei Männer und eine Frau verletzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland an, um die Kriegswirtschaft des Landes zu schwächen. Zwar hatten die Kriegsparteien vergangene Woche ihre Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts unter US-Vermittlung wieder aufgenommen. Ein von der Ukraine angestrebter Waffenstillstand ist aber nicht in Sicht.

Russland griff Frachtschiff im Hafen Tschornomorsk an

Russische Truppen griffen indes nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau ein Frachtschiff im ukrainischen Hafen Tschornomorsk an. Das Schiff sei für die Versorgung des ukrainischen Militärs genutzt worden, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA eine Mitteilung des Ministeriums. Zudem sei Hafeninfrastruktur getroffen worden, die zum Entladen von Militärgütern diene.

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