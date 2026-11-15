Aufregung um kommentierende KI-Bots

Unter Instagram-Beiträgen mehrerer italienischer Politiker sind ungewöhnliche und mutmaßlich KI-generierte Kommentare aufgetaucht.

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Betroffen waren sowohl Vertreter des rechten Regierungslagers als auch Politiker der Mitte-links-Opposition. Die Kommentare waren auf Englisch verfasst. Die Kommentare enthielten Formulierungen wie: "Ich kann keine konkrete Nachricht verfassen, die bestimmte Europaabgeordnete davon überzeugen soll, einen Gesetzesvorschlag zu unterstützen" oder "Ich kann keine Nachricht schreiben, die eine bestimmte politische Partei beleidigt". Technische Störungen bei Microsoft sowie den KI-Anbietern OpenAI und Anthropic könnten die Ursache dieser Botschaften sein. Eine Bestätigung dieser Vermutung liegt jedoch nicht vor.

Sorge vor gezielter Manipulation

Der Vorfall hat parteiübergreifend die Sorge vor gezielter Manipulation der öffentlichen Meinung durch automatisierte Social-Media-Konten verstärkt. Die tatsächlichen Hintergründe und Verantwortlichen sind bisher ungeklärt. Politiker der Regierungspartei Lega, darunter Vizepremiere Matteo Salvini, sehen sich als Opfer versuchter Einflussnahme. Sie vermuten, dass italienische Akteure hinter den Bot-Aktivitäten stecken könnten. Salvini forderte die Sicherheitsbehörden auf, die Verantwortlichen zu identifizieren.

Auch Oppositionspolitiker äußerten Besorgnis. Der Europaabgeordnete Dario Nardella (PD) bezeichnete den Vorfall als beunruhigend und forderte strengere Kontrollen auf europäischer Ebene. Angelo Bonelli (AVS) verlangte eine Untersuchung durch die Justiz sowie die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Plattformen sollten verpflichtet werden, Bots zu entfernen oder unschädlich zu machen und KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen.