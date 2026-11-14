USA sind kein masernfreies Land mehr

Es ist ein Rückschlag mit Signalwirkung: Die Vereinigten Staaten gelten Medienberichten zufolge nicht mehr als masernfrei.

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Wie unter anderem das Wall Street Journal und die Washington Post berichten, ist eine Expertenkommission der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation (PAHO) zu dem Schluss gekommen, dass die USA die Kriterien für den Status "masernfrei" nicht mehr erfüllen.

Eine offizielle Bestätigung wird am Dienstag erwartet.

Mehr als 5.400 Masernfälle in diesem Jahr

Der Grund ist alarmierend: Derselbe Masernvirusstamm wird inzwischen seit mindestens zwölf Monaten ununterbrochen innerhalb des Landes weitergegeben. Laut der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden bis zum 12. November bereits 5.412 Masernfälle registriert – mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr.

Im Zusammenhang mit den Ausbrüchen wurden bereits mehrere Todesfälle gemeldet, darunter auch Kinder.

Experten führen die Ausbrüche vor allem auf sinkende Impfquoten zurück. Unter Kindergartenkindern ging die Quote für die Masern-Mumps-Röteln-Impfung nach CDC-Angaben innerhalb von sechs Jahren von 95,2 auf 92,4 Prozent zurück. Um eine dauerhafte Ausbreitung der Masern zu verhindern, ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Impfquote von mindestens 95 Prozent mit zwei Impfdosen erforderlich.

Um den Status als masernfreies Land zurückzuerlangen, müssten die USA die anhaltende Übertragung des Virus für mindestens zwölf Monate unterbrechen und dies nachweisen.

Was "masernfrei" bedeutet

Die Einstufung als masernfreies Land heißt nicht, dass es gar keine Erkrankungen mehr gibt. Einzelne eingeschleppte Fälle kommen immer wieder vor. Entscheidend ist vielmehr, dass keine dauerhaften heimischen Übertragungsketten entstehen. Genau diese Kontrolle ist in den USA nun verloren gegangen.