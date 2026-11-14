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Weltweites Ranking

DAS sind die besten Küchen der Welt

TF
von
Gemuese-Paella
© StockFood
Die renommierte Food-Plattform TasteAtlas hat ihre neuen "Awards 25/26" veröffentlicht und die 100 besten Küchen der Welt gekürt. Während an der Spitze ein echter Klassiker thront, sorgt vor allem ein südamerikanisches Land auf dem Treppchen für Staunen.
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Essen verbindet – aber sorgt auch immer für Diskussionen. Welches Land hat die besten Gerichte, die frischesten Zutaten und die beste kulinarische Tradition?

Österreich mit solidem Platz

Um diese Frage zu beantworten, hat der bekannte Online-Reiseführer "TasteAtlas" über 590.000 gültige Nutzerbewertungen für fast 19.000 traditionelle Speisen und Lebensmittel ausgewertet. Das Ergebnis zeigt: Besonders die Länder rund um das Mittelmeer dominieren die weltweite Kulinarik. Doch es gibt auch echte Überraschungen.

Gleich vorweg die Enttäuschung: Die österreichische Küche kann die User nur halb überzeugen. Schnitzel und Co. belegen den soliden Platz 36, weit entfernt von der Spitze. Besonders gelobt werden Klassiker wie Apfelstrudel (4,4 Sterne – auch unter den besten Desserts weltweit vertreten), Zwiebelrostbraten (4,4 Sterne), Wiener Schnitzel (4,3 Sterne) und Wiener Saftgulasch (4,2 Sterne).

Platz 3 überraschte viele

Die italienische Küche sichert sich mit einer Durchschnittsbewertung von 4,64 von 5 Sternen erneut den ersten Platz. Kein Wunder, denn Klassiker wie die echte Pizza Napoletana, gereifter Parmigiano Reggiano oder der edle weiße Alba-Trüffel begeistern Genießer auf dem ganzen Globus.

Dicht dahinter folgt auf Platz zwei Griechenland (4,60 Sterne). Hier überzeugen vor allem erstklassige Grundprodukte wie Olivenöl, Pistazien aus Ägina und traditionelle Gerichte wie Fava Santorinis.

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Die große Überraschung auf Platz 3: Für viele Foodies dürfte der dritte Platz die spannendste Nachricht des Rankings sein: Peru (4,54 Sterne) lässt kulinarische Schwergewichte wie Spanien, Japan und Frankreich hinter sich. Die peruanische Küche gilt längst als Geheimtipp unter Spitzenköchen – dank der einzigartigen Mischung aus indigenen Zutaten und spanischen, asiatischen sowie afrikanischen Einflüssen. Besonders Ceviche und Salsa Ocopa sammelten Bestnoten.

Hier die Liste mit den ersten zehn Plätzen:

  1. Italien (4,64 Sterne) – Highlights: Pizza Napoletana, Weißer Alba-Trüffel
  2. Griechenland (4,60 Sterne) – Highlights: Fava Santorinis, Olivenöl
  3. Peru (4,54 Sterne) – Highlights: Ceviche, Salsa Ocopa
  4. Portugal (4,53 Sterne) – Highlights: Pastel de Belém, Schinken aus dem Alentejo
  5. Spanien (4,53 Sterne) – Highlights: Jamón Ibérico, Pfirsiche aus Calanda
  6. Japan (4,49 Sterne) – Highlights: Wagyu-Rind, Sushi
  7. Türkei (4,49 Sterne) – Highlights: Traditionelles Frühstück (Kahvaltı), Antep-Pistazien
  8. China (4,48 Sterne) – Highlights: Gedämpfte Teigtaschen (Zhēngjiǎo), Lanzhou-Nudelsuppe
  9. Frankreich (4,48 Sterne) – Highlights: Châteaubriand, Saint-Félicien-Käse
  10. Indonesien (4,48 Sterne) – Highlights: Nasi Padang, Röstzwiebeln (Bawang goreng)

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