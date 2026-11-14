Flugreisen
Travel-ID-Pflicht: Das ändert sich beim Online-Check-in
Für den Online-Check-in bei der Lufthansa Group ist seit Herbst 2026 schrittweise eine kostenlose Travel ID verpflichtend. Für Abflüge aus Österreich (etwa mit Austrian Airlines) gilt diese Regelung bereits seit dem 2. November 2026.
Wer bisher kein Konto besitzt, muss sich zunächst registrieren. Dafür ist das Kundenprofil Travel ID vorgesehen, das sich auf den Webseiten und in den Apps der Konzernairlines verwenden lässt. Betroffen sind:
- Lufthansa
- Swiss
- Austrian Airlines
- Brussels Airlines
- Air Dolomiti
- Edelweiss
- Discover Airlines
Betroffen sind alle Standard-Passagiere, die ihre digitale Bordkarte über das Handy oder den PC abrufen wollen. Wer bisher einfach nur Nachname und Buchungscode (PNR) eingegeben hat, muss sich künftig mit einer kostenlosen Travel ID (oder Miles & More) einloggen.
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Das sind die Ausnahmen
Ausgenommen ist, wer direkt am Schalter oder an einem Check-in-Automaten im Terminal eincheckt. hier ist kein Kundenkonto nötig. Es kann wie gewohnt mit Personalausweis, Reisepass oder der Ticketnummer eingecheckt werden.
Außerdem: Fluggäste von Eurowings und ITA Airways: Diese Airlines der Gruppe behalten vorerst ihre bisherigen Check-in-Regeln bei. Ausgenommen sind auch unter anderem klassische Gruppenbuchungen, bestimmte Pauschalreisen sowie Tickets, die von anderen Fluggesellschaften ausgestellt wurden.
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