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Travel-ID-Pflicht: Das ändert sich beim Online-Check-in

TF
von
Reisende versuchen, an einem Schalter am JFK-Flughafen in New York einzuchecken.
© EPA
Beim Online-Check-in bei der Lufthansa Group reichte es bisher völlig aus, einfach den Nachnamen zusammen mit dem 6-stelligen Buchungscode (PNR) oder der Ticketnummer in das Formular auf der Website oder in der App einzutippen. Das ist jetzt nicht emhr der Fall.
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Für den Online-Check-in bei der Lufthansa Group ist seit Herbst 2026 schrittweise eine kostenlose Travel ID verpflichtend. Für Abflüge aus Österreich (etwa mit Austrian Airlines) gilt diese Regelung bereits seit dem 2. November 2026.

Wer bisher kein Konto besitzt, muss sich zunächst registrieren. Dafür ist das Kundenprofil Travel ID vorgesehen, das sich auf den Webseiten und in den Apps der Konzernairlines verwenden lässt. Betroffen sind:

  • Lufthansa
  • Swiss
  • Austrian Airlines
  • Brussels Airlines
  • Air Dolomiti
  • Edelweiss
  • Discover Airlines

Betroffen sind alle Standard-Passagiere, die ihre digitale Bordkarte über das Handy oder den PC abrufen wollen. Wer bisher einfach nur Nachname und Buchungscode (PNR) eingegeben hat, muss sich künftig mit einer kostenlosen Travel ID (oder Miles & More) einloggen.

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Das sind die Ausnahmen

Ausgenommen ist, wer direkt am Schalter oder an einem Check-in-Automaten im Terminal eincheckt. hier ist kein Kundenkonto nötig. Es kann wie gewohnt mit Personalausweis, Reisepass oder der Ticketnummer eingecheckt werden.

Außerdem: Fluggäste von Eurowings und ITA Airways: Diese Airlines der Gruppe behalten vorerst ihre bisherigen Check-in-Regeln bei. Ausgenommen sind auch unter anderem klassische Gruppenbuchungen, bestimmte Pauschalreisen sowie Tickets, die von anderen Fluggesellschaften ausgestellt wurden.

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