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auf den Straßen

Proteste gegen Rüstung und Teuerung in Mailand und Turin

TF
von
Menschen demonstrieren mit einem gelben Banner „CITTÀ PUBBLICA E CASE PER TUTT*!“ auf einer Straße.
© IMAGO/Anadolu Agency
Steigende Preise, Aufrüstung und Krieg in Gaza: Am Samstag gingen wieder Tausende Demonstranten auf die Straßen. Das Zentrum der Kritik: die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.
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Zur Demonstration hatte das Bündnis "Italia in Piazza" aufgerufen, das bereits die Demonstration vom 17. Oktober organisiert hatte, bei der es anschließend zu gewaltsamen Zusammenstößen und erheblichen Sachbeschädigungen gekommen war.

Zahlreiche palästinensische Fahnen und einige italienische Flaggen prägten das Bild. Auf einem Transparent stand: "Repression löscht den Aufstand nicht aus, sie schürt ihn."

Protestdemo blieb weitgehend außerhalb des Stadtzentrums

Ursprünglich sollte der etwa sechs Kilometer lange Demonstrationszug bis zum Monumentalfriedhof führen. Die Route wurde jedoch geändert. Damit blieb der Protest weitgehend außerhalb des Stadtzentrums, in dem es am 17. und 18. Oktober zu schweren Ausschreitungen gekommen war. Die letzte größere Mobilisierung in Mailand hatte am 30. Oktober im Zusammenhang mit einem Generalstreik stattgefunden. Damals hatten Demonstranten zeitweise die östliche Stadtautobahn besetzt.

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Auch in Turin kam es am Samstagnachmittag zu einer Kundgebung gegen steigende Lebenshaltungskosten und Aufrüstung. Die Veranstalter kündigten an, ihre Proteste jeden Samstag fortsetzen zu wollen, bis sie Antworten auf ihre Forderungen erhalten. Die Mobilisierungen in beiden Städten stehen im Zeichen einer breiteren Protestbewegung, die soziale Forderungen mit Kritik an der italienischen Aufrüstungspolitik und der Haltung der Regierung zum Gaza-Krieg verbindet.

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