Flug-Chaos
USA: Zehntausende Passagiere sitzen noch immer fest
Obwohl die US-Luftfahrtbehörde FAA den Luftraum nach rund vier Stunden wieder freigegeben hat, rollt die Ausfall-Welle laut Medienberichten weiter. Allein am Samstag wurden bereits über 3.400 Flüge ersatzlos gestrichen. Besonders schlimm trifft es die Mega-Drehkreuze New York (JFK und Newark), Atlanta, Chicago und Dallas.
Der Grund für das Mega-Chaos: Tausende Maschinen und ihre Crews stehen schlichtweg am falschen Ort und fehlen jetzt für die Anschlussflüge.
Weil in Metropolen wie New York oder Chicago längst alle Hotelzimmer und Mietwagen ausgebucht sind, müssen unzählige Passagiere auf Bänken oder dem nackten Flughafenboden übernachten.
Auch Wien spürt die Nachbeben
Gute Nachrichten gibt es immerhin für Transatlantik-Reisende: Der Langstreckenverkehr erholt sich deutlich schneller als die US-Inlandsflüge. Am Flughafen Wien landeten am Samstagvormittag zwar mehrere AUA-Maschinen aus New York, Chicago und Boston mit Verspätung, die Flüge in Richtung USA heben aber wieder weitgehend planmäßig ab.
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Entwarnung erst nach dem Wochenende
US-Verkehrsminister Sean Duffy macht wenig Hoffnung auf schnelle Besserung: Die Rückkehr zum Normalbetrieb werde sich noch das gesamte Wochenende hinziehen. Wer jetzt in die oder innerhalb der USA fliegt, braucht vor allem eines: extrem starke Nerven.
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