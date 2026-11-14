USA: Zehntausende Passagiere sitzen noch immer fest

Es sind dramatische Szenen auf den großen US-Flughäfen: Nach dem stundenlangen, landesweiten Startverbot am Freitag herrscht am Samstag weiterhin der absolute Ausnahmezustand. Zehntausende Reisende sind gestrandet – und ein Ende des Flug-Chaos ist noch nicht in Sicht.

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Obwohl die US-Luftfahrtbehörde FAA den Luftraum nach rund vier Stunden wieder freigegeben hat, rollt die Ausfall-Welle laut Medienberichten weiter. Allein am Samstag wurden bereits über 3.400 Flüge ersatzlos gestrichen. Besonders schlimm trifft es die Mega-Drehkreuze New York (JFK und Newark), Atlanta, Chicago und Dallas.

Der Grund für das Mega-Chaos: Tausende Maschinen und ihre Crews stehen schlichtweg am falschen Ort und fehlen jetzt für die Anschlussflüge.

Weil in Metropolen wie New York oder Chicago längst alle Hotelzimmer und Mietwagen ausgebucht sind, müssen unzählige Passagiere auf Bänken oder dem nackten Flughafenboden übernachten.

Nationwide ground stop disrupts flights across US airports NEW YORK, NY, UNITED STATES - NOVEMBER 13: A view from LaGuardia Airport in New York, United States, on November 13, 2026, as flights are disrupted after the Federal Aviation Administration FAA issued a nationwide ground stop for all domestic departures across the United States due to a telecommunications and air traffic control outage. FAA lifted the nationwide ground stop at airports at approximately 8:30 p.m. ET after a telecommunications outage prompted authorities to halt flights as a precaution. Lokman Vural Elibol / Anadolu New York United States. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxLokmanxVuralxElibolx © IMAGO/Anadolu Agency

Auch Wien spürt die Nachbeben

Gute Nachrichten gibt es immerhin für Transatlantik-Reisende: Der Langstreckenverkehr erholt sich deutlich schneller als die US-Inlandsflüge. Am Flughafen Wien landeten am Samstagvormittag zwar mehrere AUA-Maschinen aus New York, Chicago und Boston mit Verspätung, die Flüge in Richtung USA heben aber wieder weitgehend planmäßig ab.

Entwarnung erst nach dem Wochenende

US-Verkehrsminister Sean Duffy macht wenig Hoffnung auf schnelle Besserung: Die Rückkehr zum Normalbetrieb werde sich noch das gesamte Wochenende hinziehen. Wer jetzt in die oder innerhalb der USA fliegt, braucht vor allem eines: extrem starke Nerven.