Rückschlag
Explosion kurz vor der Landung der Musk-Rakete
Eigentlich hatte sich das Raumfahrtunternehmen für diesen Teststart ein historisches Ziel gesetzt: Erstmals in der Raumfahrtgeschichte sollten beide Stufen des gigantischen Raketensystems nach dem Start am Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas von den riesigen mechanischen Greifarmen direkt am Startturm abgefangen werden. Doch kurz nach dem Abheben traten unvorhergesehene Komplikationen auf. Die untere Raketenstufe – der mächtige Booster namens "Super Heavy" – kehrte zwar wie geplant zur Erde zurück, detonierte jedoch unmittelbar vor dem eigentlichen Landemanöver in einem riesigen Feuerball.
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Ein Video dokumentiert den dramatischen Zwischenfall aus nächster Nähe, wobei der gescheiterte Landeversuch samt Explosion ab Sekunde 44 festgehalten ist. Wie das Raumfahrtunternehmen klarstellte, handelte es sich bei dem Knall keineswegs um ein unkontrolliertes Unglück, sondern um eine gezielte Sicherheitsmaßnahme. Die Detonation wurde durch das bordeigene Notfall-System („Flight Termination System“, FTS) ausgelöst. Dieses System sprengte die Tanks des Boosters kontrolliert auf. Dadurch verpuffte der verbleibende Resttreibstoff augenblicklich in der Atmosphäre. Die schwere Metallstruktur sank daraufhin kontrolliert auf den Meeresgrund ab, anstatt als treibender Hohlkörper auf dem Wasser zu schwimmen und ein extremes Sicherheitsrisiko für die zivile Schifffahrt darzustellen.
Drei frühere Erfolge beim Auffangen des Boosters
Zur exakten technischen Ursache für den Abbruch des Landeanflugs machte das Unternehmen von Elon Musk unmittelbar nach dem Ereignis vorerst keine näheren Angaben. Der Rückschlag wiegt umso schwerer, da der heikle Fang-Vorgang des "Super Heavy"-Boosters mit den gigantischen Turm-Greifarmen bei drei vorangegangenen Testflügen bereits erfolgreich demonstriert werden konnte.
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Die technischen Eckdaten des Mega-Projekts im Überblick:
- Größer als die Freiheitsstatue: Das Gesamtsystem überragt mit seinen Dimensionen das weltberühmte Wahrzeichen in New York bei weitem
- Zweiteiliger Aufbau: Der untere Booster "Super Heavy" misst rund 70 Meter, die eigentliche Raumfähre "Starship" kommt auf etwa 50 Meter
- Volle Wiederverwendbarkeit: Beide Teilstufen sind konstruiert, um mehrfach ohne teure Neubauten eingesetzt zu werden
- Historischer Testverlauf: Beim Erstflug im April 2023 war das System nach wenigen Flugminuten explodiert, spätere Flüge verliefen mit unterschiedlichem Erfolg
Starship auf Kurs: Satelliten ausgesetzt und Weltraum-Plan
Während die Trägerstufe verloren ging, verläuft die Mission der oberen Stufe bislang nach Plan. Das "Starship" schwenkte kurz nach der Trennung erfolgreich in die Erdumlaufbahn ein und setzte dort mehrere Satelliten für Musks weltweites Internetnetzwerk Starlink aus. Das ambitionierte Flugprogramm sieht vor, dass die Raumfähre den Planeten innerhalb von 24 Stunden rund 14 Mal umrundet. Danach soll auch sie mit den Greifarmen am texanischen Startturm gefangen werden – ein extrem riskantes Manöver, das in dieser Form noch nie erprobt wurde.
Erst im vergangenen September hatte ein Starship-Test für weltweites Aufsehen gesorgt. Damals erreichte das größte Raumfahrtsystem der Geschichte erstmals eine reguläre Erdumlaufbahn, ehe es nach rund drei Stunden planmäßig in einem gewaltigen Flammenball kontrolliert in den Pazifik stürzte. Für SpaceX und die US-Weltraumbehörde NASA steht enorm viel auf dem Spiel: Die NASA will das Raumschiff nutzen, um Astronauten im Rahmen des Artemis-Programms wieder auf den Mond zu bringen. Elon Musk verfolgt mit dem System zudem das langfristige Ziel, Menschen zum Mars zu befördern.
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