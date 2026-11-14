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Wegen Klimawandel: Avocados verdrängen Oliven in Süditalien

Anton Petricevic
von
Mehrere grüne Avocados hängen an Bäumen in einer Plantage in Málaga, Spanien.
© Getty Images
Die süditalienische Adria-Region Apulien ist seit Jahrhunderten für ihre Olivenölproduktion bekannt.
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Doch das Bakterium Xylella fastidiosa hat in den vergangenen Jahren weite Teile der traditionellen Olivenhaine zerstört. Besonders stark betroffen ist die Halbinsel Salento im Süden der Region. Viele Landwirte suchen deshalb nach alternativen Anbaukulturen. Zunehmend setzen sie dabei auf Avocados.

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Der Anbau der tropischen Frucht gewinnt in Apulien auch vor dem Hintergrund des Klimawandels an Bedeutung. Besonders stark breiten sich die Kulturen in den von Xylella betroffenen Gebieten aus, in denen jahrhundertealte Olivenbäume durch das Bakterium zerstört wurden und gefällt werden mussten.

Tropischen Pflanzen kommen mit den Boden- und Klimabedingungen der Region gut zurecht

Die tropischen Pflanzen kommen mit den Boden- und Klimabedingungen der Gegend offenbar gut zurecht. Für viele landwirtschaftliche Betriebe eröffnet sich damit die Möglichkeit, ihre Produktion neu auszurichten und zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen. Besondere Anforderungen stellen die Avocadobäume nicht. Wichtig seien vor allem eine ausreichende Wasserversorgung, geringe Mengen kaliumhaltigen Düngers während der Wachstumsphase sowie bei Bedarf Pflanzenschutzmaßnahmen, erklären Experten. Die Früchte werden nach Bedarf geerntet, auch wenn sie noch unreif sind. Anschließend lässt man sie zusammen mit Äpfeln oder Bananen nachreifen.

Der Avocadoanbau profitiert auch vom wachsenden Interesse an gesunder Ernährung. Die Produktion in Süditalien könnte dazu beitragen, die Nachfrage nach tropischen Früchten stärker mit regionalen Erzeugnissen zu decken, erklärte Costantino Carparelli, Präsident des italienischen Landwirtschaftsverbands Coldiretti Lecce, gegenüber der Wirtschaftszeitung "Il Sole 24 Ore". "Wir können den Bedarf an tropischen Früchten mit einem Produkt decken, das nahe am Ort des Verbrauchs geerntet wird. Das verringert die Abhängigkeit von ausländischen Importen", sagte er.

Um den neuen Produktionszweig weiterzuentwickeln, seien allerdings zusätzliche Unterstützung und Investitionen notwendig. Carparelli verwies insbesondere auf die Bedeutung von Forschung, Anbauversuchen und technischer Beratung für die landwirtschaftlichen Betriebe. Zugleich sieht er großes Potenzial für den Avocadoanbau in ganz Süditalien. Die klimatischen Bedingungen seien für die tropische Frucht besonders günstig.

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