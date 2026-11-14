Sex, Spionage und Superintelligenz – Skandal um Nvidia

Jensen Huang gehörte zu den größten Tech-Bossen der Welt, Affären brachten den 145-Milliarden-Mann zu Fall.

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USA. Der Skandal um Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang (63) erschüttert die Welt: Einer der Chefarchitekten der KI-Revolution verglühte in einer Serie explosiver Sexaffären – eine davon mit der mutmaßlichen chinesischen Spionin Alice Huang (42, der gleiche Nachname ist Zufall).

Der CEO des Chip-Quasi-Monopolisten für KI-Prozessoren setzte sich während der Liebschaft vehement für Exporterleichterungen bei leistungsstarken Chips nach China ein – ganz im Sinne Pekings. Auch kaufte die Geschäftsfrau, die ihm in einem Video ein Küsschen gibt, über ihr Firmennetzwerk Nvidia-Hardware im Milliardenwert.

This screengrab from video footage by CTI obtained via AFPTV on November 9, 2026 shows Alice Huang (C partially obscured), a Chinese executive linked to the data centre company called Megaspeed, attending a dinner hosted by Nvidia's chief executive and co-founder Jensen Huang (R in black) at a restaurant in Taipei on May 22, 2025, during Computex, the island's top tech expo. Chip giant Nvidia's board announced on November 8, 2026 it opened a probe into Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. The executive, Alice Huang -- also known as Huang Le, and no relation to 63-year-old Taiwanese-born Jensen Huang -- developed a close relationship with the Nvidia boss, the Times said. (Photo by various sources / AFP) / - Taiwan OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / CTI via AFPTV- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS © AFP

Der Verdacht: Technologieschmuggel. Jensen Huang war zum Rockstar des Silicon Valley aufgestiegen: Stets in cooler Lederjacke, mit direktem Draht ins Oval Office durch seine Kumpanei mit US-Präsident Donald Trump (80), dazu Rekordumsätze mit den heiß begehrten Prozessoren, dem Goldstandard des KI-Zeitalters. Der frühere Tellerwäscher, der Nvidia 1993 nach legendären Ideengesprächen in einem Denny’s-Restaurant gründete, stieg in den Olymp der Tech-Titanen auf.

Huang ist 145 Milliarden schwer Sein Privatvermögen: Trotz Kurssturz noch immer rund 145 Milliarden Dollar. Nvidia wurde mit zeitweise fast fünf Billionen Dollar Börsenwert zu einem der wertvollsten Unternehmen der Erde. Spektakulär auch sein Sturz, ein filmreifer Thriller: Nach dem Spionageskandal wurden weitere angebliche Sexaffären enthüllt, eine davon mit Managerin Kimberly Powell (48), die direkt an ihn berichtete. Zeugen zum Schweigen bringen In einer Hotellobby sollen die beiden Zärtlichkeiten ausgetauscht haben. Seine Sicherheitsleute hätten versucht, einen Augenzeugen mit einer Geheimhaltungsvereinbarung zum Schweigen zu bringen. Huang warf nach Krisensitzungen das Handtuch. "Ich bin ein Stück Scheiße", soll er über sich selbst gesagt haben.

Bis Donnerstagabend verlor Nvidia seit Bekanntwerden des Skandals rund 493 Milliarden Dollar an Börsenwert. Nachfolgerin wurde Konzern-Finanzchefin Colette Kress (59). Die hatte der Ex-CEO einst als "wie gelähmt vor Schreck" abgekanzelt. Durch das Nvidia-Beben steht auch Trump unter Druck. Schon im Mai soll ihn Außenminister Marco Rubio (55) vor dem Spionageverdacht gegen Huangs chinesische Geliebte gewarnt haben.

This screengrab from video footage by CTI obtained via AFPTV on November 9, 2026 shows Alice Huang (R), a Chinese executive linked to the data centre company called Megaspeed, attending a dinner hosted by Nvidia's chief executive and co-founder Jensen Huang (L in black back facing camera) at a restaurant in Taipei on May 22, 2025, during Computex, the island's top tech expo. Chip giant Nvidia's board announced on November 8, 2026 it opened a probe into Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. The executive, Alice Huang -- also known as Huang Le, and no relation to 63-year-old Taiwanese-born Jensen Huang -- developed a close relationship with the Nvidia boss, the Times said. (Photo by various sources / AFP) / - Taiwan OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / CTI via AFPTV- NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS © AFP

Trump nahm den Chip-Boss dennoch zur damaligen China-Visite mit. Beim Staatsbankett für Xi Jinping (73) im Weißen Haus im September saß Huang sogar am Präsidententisch. Trump ermutigte ihn, "um seinen Job zu kämpfen". Die gestärkten Demokraten planen bereits Kongressanhörungen zur Trump-Huang-Connection. Zum ersten Opfer in der US-Regierung könnte aber Handelsminister Howard Lutnick (65) werden: Er soll Warnungen vor chinesischer Industriespionage ignoriert haben.

Was macht der liebestolle Ex-CEO angesichts von inzwischen bis zu vier kolportierten Affären? Trump-Vertrauter Elon Musk (55) soll ihm bereits einen Job bei SpaceX angeboten haben. Teuer könnte es auch privat werden: Sollte seine 41-jährige Ehe mit Lori Huang (65) zerbrechen, könnte ihn eine Scheidung theoretisch das halbe gemeinsame Vermögen kosten – je nach Aktienkurs rund 75 Milliarden Dollar.