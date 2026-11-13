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Schiffs-Drama

Tanker rammt US-Kreuzfahrtschiff: 150 Passagiere an Bord

Anna-Theresa Zehentleitner
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Ein 160 Meter langer Tanker ist am Freitag in New Orleans in einen Flusskreuzer gekracht. An Bord der "American Heritage" befanden sich bis zu 150 Passagiere. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte das Schiff auf die Seite. Ein Großeinsatz von Rettungskräften folgte.
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Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 12.30 Uhr Ortszeit (19.30 Uhr MEZ) in New Orleans. Nach Angaben des Hafens rammte der Tanker "Atlantic Asphalt" das Flusskreuzfahrtschiff "American Heritage" in der Nähe der Crescent City Connection, einer großen Brücke über den Mississippi.

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Das Passagierschiff lag zu diesem Zeitpunkt am Anleger vor dem Verwaltungsgebäude des Hafens. Besonders dramatisch: Laut dem örtlichen Fernsehsender WGNO hatte der Flusskreuzer dort erst rund zwei Stunden zuvor angelegt. Die Passagiere wollten offenbar gerade das Schiff verlassen, als der Tanker in den Raddampfer krachte.

Großeinsatz von Feuerwehr und Küstenwache

Nach dem Unfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. An den Rettungsmaßnahmen waren unter anderem die Hafenpolizei, die Feuerwehr und die US-Küstenwache beteiligt.

Die geborgenen Passagiere wurden in das Verwaltungsgebäude des Hafens gebracht und dort medizinisch untersucht. Der Hafen von New Orleans erklärte, die Sicherheit aller Passagiere, Besatzungsmitglieder und Rettungskräfte habe oberste Priorität. Der Vorfall sei weiterhin ein "aktiver und sich entwickelnder" Einsatz.

Zahl der Verletzten noch unklar

Wie viele Menschen bei dem Zusammenstoß verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die Ursache des Unfalls und das genaue Ausmaß der Schäden an den beiden Schiffen waren vorerst unklar.

Beim "Atlantic Asphalt" handelt es sich um einen Asphalt- und Bitumentanker unter der Flagge der Marshallinseln. Das 2017 gebaute Schiff ist rund 160 Meter lang und 23,5 Meter breit.

Die "American Heritage" ist ein etwa 90 Meter langer Schaufelraddampfer. Das 2015 gebaute Flusskreuzfahrtschiff wird von American Cruise Lines betrieben. Es verfügt über 78 Kabinen und bietet Platz für bis zu 150 Passagiere.

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