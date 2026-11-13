Aufregung um NFL-Gastspiel in Bayern-Arena

Sonntag, 15.30 Uhr: NFL-Rekordsieger New England Patriots und Detroit Lions versetzen München in Ausnahmezustand.

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"Mia san ready!" - Unter diesem Motto läuft seit Tagen ein TV-Spot im deutschen Free-TV-Footballsender RTL. Tatsächlich präsentierte sich die Allianz Arena bereits bei der Ankunft der Millionen-Stars um Patriots-Quarterback Drake Maye und den US-deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown im Dienste der Lions.

Bayern-Trainer Kompany muss Kabine räumen

"Football-Stars schmeißen Bayern raus", titelt die Bild-Zeitung. Gut, dass gerade Länderspielpause ist! Um den Ansprüchen - vor allem der Patriots - gerecht zu werden, wurden die Münchner Allianz Arena und das Bayern-Trainingsgelände gewaltig umgemodelt: Am Trainingsplatz wurden Fußballtore ausgegraben und durch 9,14 Meter hohe Football-Pfosten ersetzt. Bayern-Trainer Vincent Kompany musste schon vor Tagen seine Kabine räumen, da zog Patriots-Chefcoach Mike Vrabel ein. Weil der auf einer eigenen Dusche bestand, wurde diese in der Trainerkabine der Bayern eingebaut. Vermutlich hat Kompany nichts dagegen, dass dieser Luxus auch nach dem Auszug der Patriots bleibt.

Die Patriots nahmen die Bayern-Heimkabine in Beschlag - da wurden Sponsorlogos überklebt, zudem musste Platz für 53 Spieler und 30 Trainer geschaffen werden. Dafür wurden Nebenräume in Kabinen verwandelt.

Auch die Fans werden am Sonntag staunen: Teile der Tribünen mussten dem längeren Footballfeld weichen. Riesige LED-Wände sollen für das typische US-Feeling sorgen.

Es ist also angerichtet für ein einmaliges Football-Spektakel, RTL liefert uns die spezielle Stimmung schon ab 14.30 Uhr ins Wohnzimmer. Ankick ist um 15.30 Uhr. Anders als bei den Fußballspielen der Bayern werden die NFL-Teams aus den Stadion-Ecken einlaufen.

PS: Beim nächsten Heimspiel der Bayern am 20. November gegen Köln wird zumindest äußerlich nichts mehr vom NFL-Spuk zu sehen sein: Da dürfen Harry Kane & Co. auf neuem Rollrasen zaubern. Kostenpunkt: 200.000 Euro - für die milliardenschwere NFL ein Klacks ...