Wiesberger spielt um Millionen-Jackpot

Beim Finale der DP World Tour misst sich Bernd Wiesberger in Dubai noch einmal mit Golfstars wie Rory McIlroy, Jon Rahm oder Patrick Reed.

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Während in Österreich die Temperaturen schon vorwinterlich sind, klettert das Thermometer auf der Arabischen Halbinsel noch auf 30 Grad. Bei sommerlichen 30 Grad spielt der Burgenländer in Dubai ab Donnerstag nicht nur um üppiges Preisgeld, sondern auch um eines von zehn Tickets für die PGA-Tour. Diese gehen an die in der Jahreswertung zehn bestplatzierten Profis, die noch keine PGA-Spielberechtigung besitzen.

Alleine der Sieger casht 3 Millionen

Wiesberger ist im "Race to Dubai" derzeit Elfter, aber in der "Ticket-Wertung" Siebenter. Der ÖGV-Golfer ist formstark nach Dubai gereist: Im ersten Play-off-Turnier in Abu Dhabi vergangene Woche kam Wiesberger auf Rang fünf. Der Sieger casht nach 4 Runden 3 Millionen Dollar. Neben einem Scheck über rund 288.000 Euro brachte das auch wichtige Punkte fürs Ranking.

Der 41-Jährige sah im Emirat "viel Gutes, ein paar schwächere Schläge, aber ich habe bis zum Schluss alles gegeben", lautete seine persönliche Bilanz. In den Jumeirah Golf Estates von Dubai lochen nur 50 Golfer um die 10 Millionen Dollar Preisgeld, einen Cut gibt es nicht. Der Sieger nach vier Runden kassiert 3 Millionen.

PGA-Spielberechtigung als Krönung

An die Top 10 in der Jahreswertung werden noch einmal zusätzlich 6 Millionen Dollar ausgeschüttet. Wiesberger kann jedenfalls bereits jetzt auf eine Topsaison zurückblicken. Höhepunkt war der Sieg in Shanghai, sein neunter auf der Tour. Hinzu kommen vier Top-5-Plätze, darunter Rang vier beim Heimturnier in Kitzbühel. Die gute Arbeit wurde heuer bisher mit mehr als 1,4 Millionen Euro an Preisgeldern belohnt. Die Krönung wäre nun die Spielberechtigung für die PGA-Tour.