Nach »Blödsinn«-Attacke: Becker überrascht mit Zverev-Ansage

Alexander Zverev attackiert Boris Becker öffentlich. Doch statt zurückzuschießen, schlägt die Tennis-Legende plötzlich versöhnliche Töne an.

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Erst die heftige Attacke, jetzt die überraschende Antwort. Alexander Zverev (29) hatte Boris Becker (58) nach seinem Aus beim Paris Masters öffentlich abgekanzelt. Doch der dreimalige Wimbledon-Sieger denkt gar nicht daran, den Streit weiter anzuheizen. Stattdessen gibt es plötzlich großes Lob für Deutschlands neue Nummer eins.

"Sascha Zverev arbeitet vielleicht härter als jeder andere Tennisspieler. Das ist der Grund seiner Erfolge, und das kann man nicht oft genug erwähnen", erklärte Becker in einem Interview mit der "Main-Post".

Zverev schießt gegen Becker

Der Streit hatte Anfang der Woche begonnen. Becker kritisierte im "Spiegel" Zverevs Auftreten gegenüber deutschen Journalisten und stellte Überlegungen an, weshalb der Hamburger trotz seiner Erfolge nicht überall die Sympathien der Fans genieße.

Dabei sprach Becker auch Zverevs russische Familienwurzeln und dessen Zurückhaltung bei politischen Stellungnahmen an.

Nach seiner 6:7-, 2:6-Niederlage gegen Lorenzo Musetti beim Masters in Paris platzte Zverev auf der Pressekonferenz der Kragen.

"Ich glaube, dass er wie immer relativ viel Blödsinn erzählt", schimpfte die Nummer eins der Welt.

Dann legte er nach: "Ich glaube, dass er momentan einfach nach allem sucht, um mich ein bisschen runterzumachen. Das kann er machen, das ist seine Entscheidung."

Zverev widersprach auch Beckers Einschätzung, ihm fehle die Unterstützung der Fans. Bei den French Open seien seiner Wahrnehmung nach rund 70 Prozent der Zuschauer auf seiner Seite gewesen, in Wimbledon gegen Jannik Sinner etwa die Hälfte.

Alexander Zverev nach einem Ballwechsel beim Paris Masters. Nach seinem Aus gegen Lorenzo Musetti schoss der Deutsche auf Tennis-Legende Boris Becker los und warf ihm vor, "relativ viel Blödsinn" zu erzählen. © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Becker gratuliert statt zurückzuschießen

Auf die persönlichen Vorwürfe reagierte Becker nun nicht mit einer Gegenattacke. Stattdessen stellte er sich ausdrücklich hinter Zverevs Position an der Weltranglistenspitze.

"Wenn Spieler wie Sinner oder Alcaraz ein Jahr wegen Verletzungen nicht vollständig spielen können, ist das nicht sein Fehler", erklärte Becker.

Seine Botschaft an Zverev: "Glückwunsch! Es ist das Beste, was dem deutschen Tennis passieren konnte, dass Sascha Zverev die Nummer eins geworden ist."

Damit nimmt Becker auch jene Kritiker ins Visier, die Zverevs Aufstieg wegen der Verletzungspausen seiner größten Konkurrenten relativieren.

Ein Streit zwischen zwei deutschen Nummer-eins-Stars

Die Geschichte hat eine besondere Brisanz: Zverev ist erst der zweite Deutsche nach Becker, der die Spitze der ATP-Weltrangliste erreicht hat. 35 Jahre lagen zwischen Beckers letzter Zeit als Nummer eins und Zverevs Aufstieg.

Ausgerechnet in dieser historischen Woche gerieten die beiden öffentlich aneinander.

Persönlich hatte Becker seinem Nachfolger zunächst nicht gratuliert, wie Zverev auf Nachfrage bestätigte. Ob die versöhnlichen Worte nun auch zu einer Aussprache zwischen den beiden führen, ist offen.