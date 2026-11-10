Bayern-Coach Kompany ist zurück!

Erfreuliche Nachrichten vom FC Bayern! Vincent Kompany ist nach seinem Zusammenbruch vor 18 Tagen wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Der Trainer arbeitete am Dienstag bereits wieder in seinem Büro an der Säbener Straße.

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Nach Informationen der BILD war der 40-Jährige am Dienstag gegen 10 Uhr bereits in seinem Trainerbüro und arbeitete am Laptop.

Ende Oktober war Kompany auf dem Trainingsgelände des FC Bayern zusammengebrochen und mit dem Rettungswagen in eine Münchner Klinik gebracht worden. Ursache war eine Hirnhautreizung infolge einer verschleppten Virus-Infektion.

Comeback auf der Trainerbank?

Nach mehreren Tagen im Krankenhaus durfte der Belgier nach Hause. Dort musste er sich zunächst schonen und absolute Ruhe halten. Nun scheint sich sein Zustand so weit gebessert zu haben, dass er wieder in den Arbeitsalltag einsteigen kann.

Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits am Sonntag ein baldiges Comeback in Aussicht gestellt. Im "Sonntags-Stammtisch" des BR sagte er, Kompany werde in zwei bis drei Wochen zurückkehren – und nach der Länderspielpause wieder auf der Bank sitzen.

Das könnte bereits beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am 20. November der Fall sein. Ob Kompany dann tatsächlich wieder an der Seitenlinie stehen wird, bleibt abzuwarten.