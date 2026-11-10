Saint Charles eröffnet neues Beauty-Spa in Wien

Saint Charles bekommt Beauty-Zuwachs: Direkt gegenüber der Wiener Kult-Apotheke eröffnet das neue Pharmaceutical Spa. Hier treffen Microneedling und Radiofrequenz auf naturreine Seren – mit der Regeneration der Haut im Mittelpunkt.

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Wer Naturkosmetik liebt, kennt die Adresse: Die Saint Charles Apotheke in der Gumpendorfer Straße (1060 Wien) ist längst eine Institution für alle, die sich für Pflege, Pflanzenheilkunde und ganzheitliches Wohlbefinden interessieren. Rund um die Apotheke hat sich eine eigene kleine Beauty-Welt entwickelt – vom Naturkosmetikshop Cosmothecary bis zum Hideaway mit Gesichts- und Körperbehandlungen. Jetzt kommt ein neues Kapitel dazu: das Saint Charles Pharmaceutical Spa.

Direkt gegenüber der Apotheke in Wien-Mariahilf ergänzt es das bisherige Angebot um apparative Hautbehandlungen. Das Konzept verbindet moderne Technologie mit dem Ansatz, für den Saint Charles bekannt ist: die Haut und ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

"Skin Recovery" Spa

Der Begriff "Skin Recovery" beschreibt die Idee des neuen Spas: Die Haut soll in ihren eigenen Regenerationsprozessen unterstützt werden. Dafür kombiniert Saint Charles die Trend-Treatments RF-Microneedling und Radiofrequenz mit naturreinen Seren.

"Skin Recovery bedeutet für uns, die Haut in ihrer eigenen Regeneration zu unterstützen – nicht, sie zu verändern", erklärt Mag. pharm. Alexander Ehrmann, Geschäftsführer der Saint Charles Apotheke und Apotheker in sechster Generation.

Das Pharmaceutical Spa erweitert die bisherigen Naturkosmetik-Behandlungen um Anwendungen, die gezielt Themen wie feine Linien, nachlassende Spannkraft oder ein unebenmäßiges Hautbild ansprechen sollen.

© Marie Luise Baumschlager

Microneedling trifft auf Radiofrequenz

Im Mittelpunkt steht unter anderem RF-Microneedling. Dabei werden feine Mikronadeln mit Radiofrequenzenergie kombiniert. Die Behandlung soll die körpereigene Kollagen- und Elastinbildung anregen und so zu einem festeren, ebenmäßigeren Hautbild beitragen. Zu den angegebenen Behandlungszielen zählen feine Linien, vergrößerte Poren und Narben.

Die zweite Option ist eine Radiofrequenz-Behandlung ohne Nadeln. Hier kommt Wärmeenergie zum Einsatz, um die Hautstraffung anzuregen. Welche Anwendung infrage kommt, hängt vom individuellen Hautzustand und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Das Angebot umfasst unterschiedliche Zonen: Neben Gesicht, Hals und Dekolleté können je nach Methode auch Augenpartie, Jawline, Lippenkontur, Handrücken oder ausgewählte Körperbereiche behandelt werden.

Auch für die Pflege danach ist der Weg kurz: Die Produkte aus den Anwendungen sind in der Saint Charles Cosmothecary erhältlich. Dort lässt sich die passende Routine für zu Hause ergänzen.

© Marie Luise Baumschlager

Was kosten die Treatments?

RF-Microneedling für das Gesicht startet bei 380 Euro pro Behandlung, das Paket mit drei Anwendungen kostet 960 Euro. Eine Radiofrequenz-Gesichtsbehandlung ist ab 150 Euro buchbar, drei Behandlungen kosten 400 Euro.