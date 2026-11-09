Hollywood-Stars schwören auf diese Beauty-Creme

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Beauty-Trends kommen und gehen, aber eines bleibt: der Wunsch nach strahlender, gesunder Haut. Am besten so frisch und glowy, als würden wir jeden Morgen grüne Smoothies trinken, acht Stunden schlafen und regelmäßig zum Facial gehen. Das Geheimnis vieler Stars ist allerdings überraschend simpel – und steckt in einer kleinen grünen Tube.

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Hailey Bieber, Victoria Beckham, Rihanna, Adele, Julia Roberts: Die klassische Weleda Skin Food wird seit Jahren mit prominenten Beauty-Routinen und den Make-up-Kits bekannter Visagisten in Verbindung gebracht. Auch Schauspielerin Julia Roberts zählt zu den häufig genannten Fans der Kultpflege.

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© Patrick McMullan via Getty Images

Besonders unter Make-up-Artists gilt die reichhaltige Creme längst als Geheimtipp für den begehrten Hollywood-Glow. Statt teurer Luxuspflege setzen viele auf die unscheinbare grüne Tube, um der Haut einen frischen, strahlenden Look zu verleihen.

Kein Wunder also, dass ich neugierig geworden bin. Ich habe mir die Weleda Skin Food Light genauer angesehen – und muss sagen: Den Hype kann ich durchaus verstehen.

Dickflüssiger als gedacht – aber genau das macht den Glow aus

Zugegeben, beim ersten Auftragen war ich etwas überrascht. Obwohl auf der Tube "Light" steht, ist die Konsistenz meiner Meinung nach immer noch ziemlich dick und reichhaltig. Wer eine ultraleichte Feuchtigkeitscreme erwartet, könnte sich zunächst wundern.

Doch genau hier liegt für mich der Beauty-Trick: Die Creme hinterlässt einen wunderschönen, natürlichen Glanz auf der Haut. Nicht unbedingt das Richtige, wenn du ein komplett mattes Finish liebst, aber perfekt für diesen frischen, dewy Make-up-Look, den wir von den Stars kennen.

Ich würde sie vor allem unter einer leichten Foundation verwenden. Einfach eine kleine Menge auftragen, kurz einziehen lassen und anschließend das Make-up darübergeben. So entsteht ein strahlendes Finish, ohne dass du Unmengen an Highlighter brauchst.

Weleda Skin Food Light Intensive Moisturiser for Face and Body 75 ml © Weleda

Der Beauty-Liebling für trockene Winterhaut

Gerade jetzt, wenn kalte Temperaturen und Heizungsluft unserer Haut zusetzen, kommt die reichhaltige Pflege wie gerufen. Die Skin Food Light soll trockene Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgen und eignet sich sowohl für Gesicht als auch Körper.

Besonders praktisch: Du kannst sie auch gezielt auf trockene Stellen auftragen. Bei öliger Haut würde ich allerdings etwas sparsamer dosieren.

Und das Beste? Während viele gehypte Beauty-Produkte ein kleines Vermögen kosten, gehört Weleda Skin Food zu den vergleichsweise erschwinglichen Pflegeklassikern.

Mein Fazit: Ich verstehe, warum Skin Food in so vielen Beauty-Routinen auftaucht. Die Light-Version ist zwar deutlich reichhaltiger, als ich erwartet hatte, aber als Grundlage für ein glowy Make-up gefällt sie mir richtig gut. Wer trockene Haut hat und diesen strahlenden Hollywood-Teint liebt, sollte sich die grüne Tube genauer ansehen.

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