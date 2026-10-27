Mein neues Lieblingsshampoo: L’Oréal-Pflege für traumhaft volles Haar

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Mehr Fülle, mehr Schwung und endlich Haare, die nicht schon kurz nach dem Föhnen wieder platt herunterhängen: Wer von einer voluminösen Traummähne träumt, sollte sich die Elvital Collagen Lifter Pflegeserie von L’Oréal Paris genauer ansehen. Die dreiteilige Haarpflege-Routine verspricht sichtbar mehr Volumen und einen schönen Ansatz-Lift – ganz ohne kompliziertes Styling.

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Schluss mit platten Haaren!

Du kennst das bestimmt: Frisch gewaschen sehen deine Haare noch wunderbar aus, doch wenige Stunden später fehlt ihnen bereits die Fülle. Besonders feines Haar kann schnell kraftlos wirken und am Ansatz zusammenfallen.

Genau hier setzt die Elvital Collagen Lifter Volumen-Routine an. Die mit Kollagen formulierte Pflegeserie wurde entwickelt, um dem Haar mehr Fülle zu verleihen und es gleichzeitig geschmeidig und gepflegt aussehen zu lassen.

Das Ziel: voluminöses, gesund aussehendes Haar mit mehr Schwung und einem luftigeren Ansatz.

Drei Produkte für deine persönliche Volumen-Routine

Das Set enthält alles, was du für deine neue Haarpflege-Routine brauchst:

L'Oréal Paris Elvital Collagen Lifter Volume Routine for Fuller, Voluminous Hair © L'Oréal Paris

Collagen Lifter Shampoo: Reinigt die Haare und bereitet sie auf ein voluminöses Styling vor.

Collagen Lifter Conditioner: Pflegt die Längen und sorgt für ein geschmeidiges Haargefühl.

Big Hair Day Spray: Das Styling-Highlight der Serie soll dem Ansatz zusätzlichen Lift und den Haaren mehr Fülle verleihen.

Besonders praktisch ist die Kombination aus Pflege und Styling. So kannst du deine Haare zuerst reinigen und pflegen und ihnen anschließend mit dem Volumenspray den gewünschten Schwung geben.

Der Beauty-Trick für eine vollere Mähne

Für besonders schönes Volumen kommt es nicht nur auf die richtigen Produkte, sondern auch auf die Anwendung an. Verteile das Shampoo am Ansatz, gib den Conditioner vor allem in die Längen und Spitzen und verwende das Big Hair Day Spray entsprechend der Anleitung.

Anschließend kannst du deine Haare mit einer Rundbürste oder kopfüber föhnen, um den Ansatz zusätzlich anzuheben.

Das Ergebnis, auf das die Pflegeserie abzielt: mehr Stand am Ansatz, luftigere Längen und ein voller wirkender Look – ohne dass du jeden Morgen stundenlang vor dem Spiegel stehen musst.

Unser Beauty-Tipp für mehr Volumen

Wenn du feines, plattes oder schnell zusammenfallendes Haar hast, könnte die L’Oréal Paris Elvital Collagen Lifter Routine eine spannende Ergänzung für dein Badezimmer sein.

Die drei aufeinander abgestimmten Produkte machen es leicht, Pflege und Volumenstyling miteinander zu verbinden. Und wer wünscht sich nicht Haare, die frisch, schwungvoll und voller aussehen?

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