Cardi B und Normani tanzen nackt in Musikvideo

Die beiden sind komplett nackt ineinander verschlungen.

Cardi B & Normani machen mit einem neuen Musikvideo für die Single "Wild Side", in dem sie sehr viel nackte Haut zeigen, auf sich aufmerksam. In einem Ausschnitt des heißen Clips, räkeln sich die beiden Stars komplett nackt und eng umschlungen.

Cardi B postete ein Foto zu der Szene auf Instagram und bekam dafür sehr viel Zuspruch ihrer Fans. "Darf ich bitte in die Mitte?", heißt es in einem Kommentar. Andere User schreiben: "Ihr seid so schön" oder einfach nur "Wow".

Normani schwärmt von Cardi B

Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Kpünstlerinnen. Normani wurde als Teil der Girl-Band "Fifth Harmony" bekannt und startete 2018 ihre Solo-Karriere.

Normani über den neuen Song und die Zusammenarbeit mit Cardi B: "Ich war bereits etwa drei Wochen in den Proben für das Video, als Cardi die Platte zum ersten Mal hörte. Sie ist wirklich für mich da gewesen und hat diese Platte zum Leben erweckt, indem sie einfach das tat, was Cardi am besten kann. Ich liebe diese Frau und ich bin ihr für immer dankbar."