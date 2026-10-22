Haute Couture trifft auf Streetstyle: Die ELIE SAAB x H&M Kollektion ist da!

Wer schon immer von echter Red-Carpet-Eleganz im eigenen Kleiderschrank geträumt hat, sollte jetzt schnell sein. Am heutigen 22. Oktober 2026 ist die exklusive H&M-Kollektion in Zusammenarbeit mit ELIE SAAB offiziell gelauncht!

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H&M präsentiert eine seiner glamourösesten Design-Kollaborationen: Heute, am 22. Oktober erscheint die exklusive Kollektion in Kollaboration mit ELIE SAAB. Welche Highlights dich erwarten und welche Pieces sich besonders lohnen, um sie auf die Shopping-Liste zu setzen, verraten wir hier.

Der Designer der Stars

Elie Saab ist in der Modewelt eine absolute Legende. Seine Karriere begann in Beirut, wo er sich zunächst mit Brautkleidern einen Namen machte. Der Aufstieg in den Mode-Olymp folgte prompt: Saab wurde eines der ersten internationalen Mitglieder der renommierten französischen Chambre Syndicale de la Haute Couture. Seine Kreationen sorgen regelmäßig für ikonische Red-Carpet-Momente. Die Marke steht für Handwerkskunst, Raffinesse und modernen Luxus – eine DNA, die nun in Zusammenarbeit mit H&M für ein breiteres Publikum zugänglich wird.

ELIE SAAB x H&M © ELIE SAAB x H&M

"Wir sind begeistert, diese wegweisende Zusammenarbeit mit ELIE SAAB anzukündigen", schwärmt Ann-Sofie Johansson, H&M Creative Advisor und Head of Design Womenswear. "Die Reise vom Meister der Brautmode in Beirut ins Zentrum der Pariser Mode ist eine erstaunliche, reiche Geschichte. Unsere Kundinnen und Kunden können eine magische, kunstvolle und glamouröse Kollektion erwarten."

Was uns in der Kollektion erwartet

Die Kollektion umfasst Womenswear, Menswear sowie eine edle Accessoire- und Schuhkollektion. Die Pieces vereinen die unverkennbaren "House Codes" von Elie Saab mit einer zeitgemäßen Vision. Freut euch auf:

Atemberaubende Roben & schimmernde Zweiteiler: Meisterhafte Verzierungen, feine Spitze und atemberaubende Farbverläufe aus Pailletten.

Meisterhafte Verzierungen, feine Spitze und atemberaubende Farbverläufe aus Pailletten. Tailoring & moderne Leder-Pieces: Die Kollektion überrascht neben Kleidern auch mit skulpturalen Mänteln, Kunstpelzjacken sowie braunen Leder-Bomberjacken und eleganten Leder-Bleistiftröcken.

Die Kollektion überrascht neben Kleidern auch mit skulpturalen Mänteln, Kunstpelzjacken sowie braunen Leder-Bomberjacken und eleganten Leder-Bleistiftröcken. Signatur-Monogramme: Raffinierte Logodetails auf Accessoires, die den Looks das ultimative High-Fashion-Finish verleihen.

Styling-Tipp: So holt ihr den Glamour in den Alltag

ELIE SAAB x H&M © ELIE SAAB x H&M

Wer glaubt, dass die Stücke nur für den roten Teppich gedacht sind, irrt sich. Ann-Sofie Johansson empfiehlt, den Haute-Couture-Vibe ganz lässig in den Alltag zu integrieren. Ihr Styling-Trick? Stilbrüche. Ein weißes Smoking-Hemd aus der Kollektion sieht zu einer leicht zerrissenen Jeans umwerfend aus. Auch der elegante Farbverlaufs-Lederrock lässt sich perfekt mit einem simplen T-Shirt entspannt stylen.

Elie Saab selbst bringt die Vision auf den Punkt: "Jedes Stück wurde mit Sorgfalt und Hingabe kreiert und bildet eine komplette Garderobe, die jeden Moment im Leben einer Frau anspricht."

Schnell sein lohnt sich

Die Vorfreude in der Fashion-Szene ist riesig, nicht zuletzt, nachdem die Kollektion bereits vorab mit einem exklusiven Event auf der Paris Fashion Week zelebriert wurde. Die Preise bewegen sich zwischen erschwinglichen 29,99 Euro für Accessoires (wie eine florale Halskette) und bis zu 399 Euro für die aufwendigsten Couture-inspirierten Meisterwerke, wie etwa ein reich verziertes Bandeau-Kleid.

Die ELIE SAAB x H&M Kollektion ist ab heute um 10:00 Uhr in ausgewählten Stores und online erhältlich.