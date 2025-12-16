Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Kurswechsel in der Asylpolitik.
© Land OÖ

Flüchtlingsreferent

Dörfel: „Starkes Signal für Kurswechsel in der Asylpolitik“

16.12.25, 12:00
Teilen

In Linz haben alle Bundesländer eine gemeinsame Position zur nationalen Umsetzung des EU-Asylpakts beschlossen. 

OÖ. Bei der außerordentlichen Flüchtlingsreferenten-Konferenz in Linz legten die Bundesländer unter Vorsitz Oberösterreichs eine gemeinsame Grundlage für die Umsetzung des EU-Asylpakts fest. Der neue europäische Rechtsrahmen bringt ab Juli 2026 tiefgreifende Änderungen wie einheitliche Verfahren an den Außengrenzen und strengere Kontrollen.

Innenminister Gerhard Karner betonte die Bedeutung der Verschärfungen sowie von Rückkehrzentren außerhalb der EU. Die Länder fordern nun ein Gesamtpaket aller Ministerien, da erst Teile der nötigen nationalen Regelungen vorliegen. Integrationslandesrat Christian Dörfel spricht von einem „starken Signal der Geschlossenheit“ und einem entscheidenden Schritt für einen konsequenten asylpolitischen Kurs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden