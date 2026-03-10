Bekommt Ex-ORF-Chef jetzt Millionen-Abfindung?

Im Streit um den Rücktritt des ORF-Chefs geht es jetzt auch ums Geld. Die Causa Weißmann wird für den ORF jedenfalls teuer.

Nach dem Rücktritt von ORF-Chef Roland Weißmann fliegen im ORF jetzt die Fetzen. Weißmann bestreitet den Vorwurf der sexuellen Belästigung, der ihm vorgehalten wird. Sein Anwalt ließ am Dienstag bereits verlauten, dass Weißmann "nicht freiwillig zurückgetreten" sei.

ORF will Weißmann Jahresgehalt als Abfindung anbieten

Nun geht es ums Geld: Wie oe24 erfuhr, ist der ehemalige ORF-Generaldirektor derzeit bei "vollen Bezügen" beurlaubt. Sprich: Weißmann bekommt vorerst seine Generaldirektoren-Gage in Höhe von rund 35.000 Euro im Monat. Hinter den Kulissen soll nun an einer Abfertigungslösung mit dem zurückgetretenen ORF-Chef gearbeitet werden. Im Raum steht ein Jahresgehalt - das wären 427.000 Euro. "Damit wird er sich nicht zufrieden geben", ist aus dem Umfeld von Weißmann zu hören.

Bekommt Weißmann Millionen-Abfindung?

Weißmanns Anwalt spricht davon, dass der ORF-Chef "den Niedergang seines beruflichen Lebenswerks in Kauf genommen" habe, um Schaden vom ORF abzuwenden. Das deutet auf eine wesentlich höhere Forderung hin. ORF-Insider vermuten, dass es daher wohl mindestens um zwei Jahresgehälter gehe, eventuell sogar um eine Million Euro als Abfindungslösung.

Causa könnte vor Gericht landen

Am Donnerstag soll sich der ORF-Stiftungsrat mit der Causa befassen - da soll es dann auch um die Abfindung gehen. Fest steht: Die Chance auf eine Entlassung Weißmanns wurde von Seiten des Stiftungsrats vertan, diese könne laut Juristen nur sofort ausgesprochen werden. Nun muss man eine Einigung mit dem ehemaligen ORF-Chef erzielen - oder die Causa landet vor dem Arbeitsgericht. Ein ORF-Insider: "Dort stehen seine Chancen dann nicht schlecht, immerhin war Roland Weißmann mehr als 20 Jahre im ORF tätig."