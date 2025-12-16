Alles zu oe24VIP
Stier mit einem Schuss getötet.
© ORF

Flucht beendet

Entlaufener Stier sorgt für Großeinsatz in Linz

16.12.25, 11:50
Ein entlaufener Stier hat am Montagvormittag in Linz einen Großeinsatz ausgelöst und für kurze Zeit erhebliche Unruhe gesorgt. 

Linz. Kurz nach 11.00 Uhr entkam ein Stier beim Schlachthof in der Lederergasse, als er aus einem Transporter ausgeladen wurde. Der aufgebrachte Bulle lief daraufhin orientierungslos über Straßen und Gehsteige, weshalb die Polizei mehrere Straßenzüge sperrte. Aufgrund der akuten Gefahr für Fußgänger und den Verkehr wurde das Sondereinsatzkommando Cobra angefordert.

Nachdem das Umfeld abgesichert war, erteilten die Einsatzkräfte einem Präzisionsschützen die Freigabe. Mit nur einem Schuss gelang es, den Stier zum Erliegen zu bringen. Der Stier wurde weniger als eine Stunde nach seiner Flucht getötet. Ähnliche Vorfälle hat es an diesem Standort bereits in der Vergangenheit gegeben.

