Lingerie Layering ist der größte Dessous-Trend der Victoria's Secret Show

Zwei BHs sind besser als einer! Bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 sorgten die Models mit einem überraschenden Layering-Trick für Aufsehen.

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Glitzernde Engelsflügel, die größten Supermodels der Welt und jede Menge Glamour: Am Sonntagabend verwandelte Victoria’s Secret Los Angeles wieder in einen spektakulären Laufsteg. Doch zwischen aufwendigen Dessous-Kreationen und funkelnden Flügeln fiel ein Styling-Detail besonders auf: Gleich mehrere Models trugen ihre Unterwäsche doppelt.

Lingerie Layering ist der nächste große Dessous-Trend

Was in der Mode längst funktioniert, erobert jetzt auch die Dessous-Schublade: Layering. Bei dem neuen Trend werden nicht etwa BH und Slip aufeinander abgestimmt, sondern gleich zwei Wäschestücke übereinander getragen. Ein zweiter BH blitzt unter dem ersten hervor, ein Spitzenslip wird über einem anderen Höschen getragen. Und genau dieser Lagenlook war auf dem Victoria’s-Secret-Laufsteg zu sehen.

Spannend wird das Styling durch unterschiedliche Farben, Materialien und Schnitte. Zarte Spitze trifft auf glatten Satin, verspielte Details auf schlichte Silhouetten. Entscheidend ist, dass beide Lagen sichtbar bleiben. Was früher als versehentlich hervorblitzende Unterwäsche gegolten hätte, wird jetzt bewusst inszeniert.

Gigi Hadid © Kevin Mazur/Getty Images for Victoria's Secret

Gigi Hadid macht den Trend vor

Wie glamourös der Trend aussehen kann, bewies Supermodel Gigi Hadid. Die 31-Jährige präsentierte während des Auftritts von Sängerin Tate McRae einen funkelnden Look mit Pailletten und Engelsflügeln. Darunter blitzten gleich zwei Spitzenslips hervor – einer in Blau und einer in Rosa. Durch die unterschiedlichen Farben wurden die übereinanderliegenden Wäschestücke zum auffälligen Styling-Detail.

Behati Prinsloo © WWD via Getty Images

Auch Behati Prinsloo, Amelia Gray und Caroline Trentini präsentierten den doppelten Dessous-Look. Mal zeigten Sie einen Spitzen-BH über einen Push-up-BH, mal einen hochgeschnittenen Slip mit einem darüberliegenden Spitzenstring.

Caroline Trentini © Variety via Getty Images

So funktioniert der Dessous-Trend im Alltag

Natürlich muss es nicht gleich der freizügige Runway-Look sein. Besonders einfach lässt sich Lingerie Layering mit zwei unterschiedlich geschnittenen Slips umsetzen: Ein höher geschnittener Slip bildet die Basis, darüber wird ein schmalerer String getragen, dessen Bund bewusst sichtbar bleibt.

Amelia Gray © Getty Images for Victoria's Secret

Auch bei BHs funktioniert das Spiel mit mehreren Lagen. Beispielsweise lässt sich ein schlichtes Bralette mit einem kontrastfarbenen Spitzen-BH kombinieren, sofern die Schnitte bequem übereinander passen. Für einen alltagstauglichen Look darf die Spitze unter einem lockeren Hemd, einem transparenten Oberteil oder einem tief ausgeschnittenen Pullover hervorblitzen.