Der teuerste BH aller Zeiten: Das erwartet uns bei der Victoria’s Secret Show 2026

Die legendärste Laufsteg-Show der Welt ist zurück! Am 18. Oktober 2026 schweben die Engel wieder über den Runway und versprechen eine spektakuläre Show. Ein sensationelles Model-Line-up und die Rückkehr des legendären Fantasy Bras sorgen für Glamour pur.

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Nach Jahren der Neuausrichtung meldet sich die legendäre Dessous-Marke mit einem Comeback zurück, das für jede Menge Glamour sorgt. Statt in New York City findet die heiß ersehnte Runway-Show dieses Mal im sonnigen Los Angeles statt. Auch auf dem Laufsteg wartet eine aufregende Mischung aus legendären Victoria’s-Secret-Engeln und neuen Gesichtern. Doch das absolute Highlight ist die Rückkehr des legendären Fantasy Bras, der als teuerster BH aller Zeiten für Furore sorgen könnte.

Die Models: Ein Line-up aus Ikonen und Newcomern

Wenn sich der pinke Teppich in Los Angeles ausrollt, erwartet uns ein Laufsteg der absoluten Superlative. Die Marke hat den perfekten Mix aus den Kult-Engeln und den angesagtesten Gesichtern der Gegenwart zusammengestellt.

Gigi Hadid © Variety via Getty Images

Wir dürfen uns auf die Comebacks der ewigen Engel Adriana Lima, Candice Swanepoel, Elsa Hosk und Alessandra Ambrosio freuen. Auch Gigi Hadid, die zuletzt 2015 ein fester Bestandteil der Show war, kehrt zurück.

Doch die Show 2026 steht auch für Diversität, Body Positivity und den modernen Zeitgeist: Supermodels wie Ashley Graham, Paloma Elsesser und Precious Lee werden ebenfalls über den Runway schweben. Ergänzt wird der Cast durch Fashion-Ikonen wie Imaan Hammam, Joan Smalls, Amelia Gray, Anok Yai und TikTok-Star Alex Consani.

Der teuerste BH der Geschichte

Acht lange Jahre mussten die Fans auf ihn verzichten, nun feiert er sein funkelndes Comeback auf dem Laufsteg. Und für 2026 hat Victoria's Secret wahrlich weder Kosten noch Mühen gescheut.

Gisele Bündchen, 2000 © FilmMagic

In Zusammenarbeit mit dem Luxusjuwelier Jacob & Co. entstand ein atemberaubendes Meisterwerk, das Fashion-Geschichte schreibt. Der neue Fantasy Bra besticht durch ein unglaubliches Diamant-Herzstück im hauseigenen "Angel-Cut", das allein auf schwindelerregende 22 Millionen Dollar (ca. 16,6 Millionen Euro) geschätzt wird. Jacob Arabo, der Gründer von Jacob & Co., verriet dazu: "Ich wollte den teuersten Fantasy Bra aller Zeiten kreieren – aber der Wert allein war nie genug. Es ging auch darum, die Diamanten so anzuordnen, dass sie das Licht perfekt einfangen."

Das treibt den Wert des BHs weit über den bisherigen Rekordhalter (den 15 Millionen Dollar teuren "Red Hot Fantasy Bra", den Gisele Bündchen im Jahr 2000 trug). Welches der glücklichen Models die Ehre haben wird, dieses Millionen-Kunstwerk auf dem Runway zu präsentieren, ist aktuell noch ein Geheimnis.

Frauenpower pur: Das musikalische Line-up

Nicht nur optisch, auch akustisch wird einiges geboten: Für 2026 setzt Victoria's Secret auf ein reines "All-Female"-Line-up, das den Models ordentlich einheizen wird. Niemand Geringeres als die Rap-Ikone Megan Thee Stallion, Pop-Star Tate McRae, Country-Sängerin Megan Moroney und die aufstrebende Girlgroup Katseye werden den Engeln musikalisch den Weg bereiten.

Wann und wo kann man die Show sehen?

Wer dieses Event des Jahres nicht verpassen will, kann am Sonntag, den 18. Oktober 2026 live dabei sein. Die Fashion-Show wird global auf den offiziellen YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanälen von Victoria's Secret gestreamt.