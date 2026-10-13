Ex-Engel rechnet mit der Victoria’s Secret Fashion Show 2026 ab

Riesen-Schock kurz vor der Victoria’s-Secret-Show. In weniger als einer Woche schweben die Engel wieder über den Laufsteg, doch ausgerechnet Fan-Liebling Romee Strijd wird dieses Jahr nicht dabei sein. Obwohl sie auf ihr großes Comeback gehofft hatte, erteilte ihr die Dessous-Marke eine überraschende Absage.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Romee Strijd sollte es das große Comeback werden, doch statt der erhofften Rückkehr auf den Laufsteg folgte eine bittere Enttäuschung. Jahrelang zählte das niederländische Topmodel zu den Aushängeschildern von Victoria’s Secret, nun muss die 31-Jährige eine schmerzhafte Absage verkraften. In einem emotionalen TikTok-Video spricht sie erstmals offen über die Hintergründe und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihr eigenes Management.

Romee Strijds bitteres Victoria’s-Secret-Ende

Romee Strijd © FilmMagic

Nach der Geburt ihrer zwei Kinder fühlte sich Romee bereit für ihr großes Runway-Comeback. Den ganzen Sommer über trainierte sie hart, um in absoluter Topform zu sein. Im September reiste sie voller Hoffnung nach New York, um beim Casting das neue Victoria’s-Secret-Team von sich zu überzeugen. Doch statt einer Zusage folgte wochenlanges Warten. Ihre Modelagentur vertröstete sie immer wieder mit einem Platz auf der "Vielleicht"-Liste. Und dann der Schock: Gerade einmal wenige Tage vor der großen Show, während sie noch immer fleißig für ihren Traumauftritt trainierte, erreichte sie die bittere Nachricht. Sie ist nicht dabei.

Erst das Show-Aus, dann der nächste Schock

Doch warum wird ausgerechnet einer der größten Victoria’s-Secret-Engel, der zwischen 2014 und 2018 zur goldenen Ära der Marke gehörte und im Finale 2018 sogar das Swarovski-Outfit tragen durfte, abserviert? Die Begründung lautete, Romee würde „nicht in die diesjährige Show passen“.

Dieser Tiktok Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Tiktok“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Doch was Romee am meisten verärgerte, war nicht das Nein von Victoria's Secret, sondern das Verhalten ihres eigenen Managements. Wie sich herausstellte, war das Model offenbar schon viel früher aus dem Casting-Prozess geflogen, doch ihre Agentur hielt diese Information zurück und ließ sie weiter im Unklaren. "Ich fühle mich von ihnen nicht unterstützt", erklärte eine sichtlich verletzte Romee ihren Followern. „Ich kann mit einem Nein leben, aber ich wollte einfach eine ehrliche Antwort.“

Influencer statt Supermodels? Fans sind sauer

Nicht nur Romee Strijd, auch Topmodel-Kollegin und Laufsteg-Veteranin Frida Aasen bekam nach ihrem New York-Casting eine Absage (welche sie in den Kommentaren unter Romees Video bestätigte). Für viele langjährige Fans der Show ein absolutes No-Go.

Auf Social Media werfen Fans der Dessous-Marke vor, echte Topmodels zugunsten von Influencern und "Nepo-Babys" zu opfern. Die Empörung geht sogar so weit, dass zahlreiche Fans mit einem Boykott der diesjährigen Show drohen. "Sie lassen Influencer laufen, aber lehnen echte Engel ab?", wütet die Fashion-Community im Netz.

War's das endgültig mit den Engelsflügeln?

Romee Strijd © WireImage

Für Romee Strijd scheint das Kapitel Victoria’s Secret nun endgültig geschlossen zu sein. In ihrem Statement betonte sie, dass sie aller Voraussicht nach nie wieder für die Show zum Casting gehen wird. "Mir gefällt nicht, wie der ganze Prozess abgelaufen ist und wie ich behandelt wurde", stellte sie klar. Stattdessen wolle sie die Erinnerungen an ihre glorreiche Zeit als Engel in Ehren halten und wünschte den diesjährigen Models, trotz des Schmerzes, eine tolle Show.