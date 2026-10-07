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Trotz Operation

Comeback-Hammer um Lindsey Vonn (41)

Phillip Platzer
von
Eine Skirennläuferin fährt in voller Geschwindigkeit eine Abfahrt auf einer verschneiten Piste hinunter.
© GEPA pictures/ Mathias Mandl
Lindsey Vonn gehört wieder dem Kader des US-Skiteams an. Die 41-Jährige wurde für die kommende Saison nominiert, obwohl sie sich weiterhin in der Rehabilitation befindet.
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Lindsey Vonn steht vorerst zumindest auf dem Papier wieder im Aufgebot der US-Ski-Damen. Die 84-fache Weltcupsiegerin wurde für die Saison 2026/27 direkt in das A-Team der USA berufen.

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Dieser Schritt erfolgt trotz einer nach wie vor schwierigen gesundheitlichen Situation. Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina steckt die US-Amerikanerin weiterhin mitten in einem langen Reha-Prozess.

Weitere Operation steht bevor

Zudem hat die 41-jährige Athletin noch eine weitere Operation vor sich. Dennoch führt der Verband die erfolgreiche Rennläuferin offiziell wieder in seinen Reihen.

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