Beim Weltcup-Slalom der Männer in Gurgl ist Spannung im zweiten Durchgang garantiert.

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Der Norweger Atle Lie MacGrath, Titelverteidiger im Disziplinweltcup, hat nur eine Hundertstelsekunde Rückstand auf seinen Landsmann Timon Haugan, Dritter ist der Belgier Armand Marchant (+0,44). Als bester Österreicher hielt Joshua Sturm bei Schneefall den Rückstand als Fünfter mit 0,75 Sek. in Grenzen, Michael Matt war Achter (+0,89). Levi-Sieger Lucas Pinheiro Braathen (BRA) schied aus.

Ergebnis 1. Lauf © oe24

Sturm haderte mit dem Timing ins Steile rein, im unteren Teil galt es daher, sich zu konzentrieren. "Es war nicht mehr so einfach, aber mit der Nummer kann ich zufrieden sein", sagte der mit Startnummer 27 ins Rennen gegangene Tiroler. Matt ist gesundheitlich angeschlagen. "Im Flachen hatte ich fast keine Kraft mehr, einmal noch alles mobilisieren und reinhauen." Der zweite Durchgang ist um 13.30 Uhr (live ORF 1) angesetzt.