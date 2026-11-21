Keine ÖSV-Läuferin schaffte es in die Punkteränge. Der Sieg ging an die Albanerin Lara Colturi.

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Österreichs Skiläuferinnen haben beim Heim-Weltcup in Gurgl ein Debakel erlebt. Es schaffte keine Athletin ins Klassement, das war zuletzt im November 1997 in Park City der Fall gewesen. Die nach dem ersten Durchgang als 19. klassierte Katharina Truppe, in Levi noch Dritte, schied im Finale ebenso aus wie Natalie Falch. Es gewann Lara Colturi, die für den ersten Erfolg für den albanischen Verband sorgte. Zweite wurde die Schwedin Sara Hector vor Landsfrau Anna Swenn Larsson.

Ergebnis Gurgl © oe24

Vor knapp 8.000 Skibegeisterten, darunter auch Legende Franz Klammer, ging für Truppe eine persönliche Serie zu Ende, sie war zuletzt achtmal in Folge unter den besten fünf gewesen. "Bescheiden angefangen und scheiße ausgegangen", sagte Truppe nach dem zweiten Lauf. "Ich bin aktiver weggefahren, aber in dieses Tor zu gerade reingefahren. Abhaken und es geht weiter."

Lara Colturi feiert ihren ersten Sieg © GEPA pictures/ Harald Steiner

Die Kärntnerin meinte, sie habe in dieser Woche auf dem Schnee kein Gefühl aufgebaut, die durch Nebel nicht vorhandene Sicht habe ihr im ersten Durchgang auch nicht in die Karten gespielt. "Ich habe mir hart getan. Es gibt so Tage, das muss man annehmen. So ein Ausfall tut weh, man hinterfragt alles, es war ein Tag für die Tonne." Aber sie wisse, dass sie schnell Ski fahre, das werde sie mitnehmen.

Huber im 100. Slalom nicht im 2. Durchgang

Für Katharina Huber, die ihren 100. Slalom-Start absolvierte, gab es zum Jubiläum eine Enttäuschung. 2,5 Sek. Rückstand auf Larsson waren zu viel, sie verpasste als 37. die Top 30. "Die Sicht war nicht optimal, aber die vorderen haben es auch nicht viel besser gehabt. Die Welle, wo es wirklich steil ist, hab ich nicht gut erwischt, dann hat es mir die Schneid abgekauft." Nicht für den zweiten Durchgang qualifiziert hatten sich ebenso Valentina Rings-Wanner (40.), Lisa Hörhager (41.) und Franziska Gritsch (44.).

Nicht am Start war Petra Vlhova, die auch die Nordamerika-Rennen in Killington und Mont Tremblant auslässt. Nach unzufriedenstellenden Comeback-Ergebnissen legt die Slowakin eine Pause ein, um nach fast dreijähriger Zwangspause an Kraft und Technik zu arbeiten. Knieprobleme habe sie keine, betonte die 31-fache Weltcupsiegerin.