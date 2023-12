Mit 25 Jahren: Nächstes Ski-Ass tritt zurück

Nach den Rücktritten der Ski-Profis Lucas Braathen (23), Federico Simoni (26) und Roland Leitinger (32) verkündet nun eine junge Skirennläuferin ihr Karriereende.

Die Schweizer Skirennläuferin Juliana Suter (25) hat genug vom Ski-Weltcup. Die 25-Jährige verkündete am späten Dienstagnachmittag via Instagram überraschend ihren sofortigen Rücktritt. "Das wars! Ich ziehe mich als Profisportlerin zurück. Ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und freue mich auf die Zukunft", schreibt die ehemalige Abfahrts-Junioren-Weltmeisterin (2019) in ihrem Posting. Erst vor zwei Tagen holte sie in Val d'Isère noch Weltcup-Punkte.

Am Sonntag ging Suter beim Super-G in Val d'Isère noch an den Start und wurde 26. Ihre besten Weltcup-Platzierungen waren zwei 14. Plätze in St. Anton (Januar 2023 im Super-G) und in Lake Louise (Dezember 2022 in der Abfahrt).

Angaben zu dem überraschenden Karriereende machte Suter keine. Auch der Schweizer Ski-Verband Swiss-Ski dürfte von dem Rücktritt der 25-Jährigen überrascht worden sein, denn zunächst gab es noch keine offizielle Rücktrittsmeldung. Später sagte der Verband gegenüber "Blick", dass ihr Gruppentrainer über den Abschied informiert worden ist.

Juliana Suter gehörte dem B-Kader von Swiss-Ski an und ist die jüngere Schwester von Jasmina Suter (28, A-Kader) und Raphaela Suter (27), die im März 2019 einen Schlussstrich zog und zurücktrat.