Hirscher plant 'Ski-Legenden-Ryder-Cup'

Marcel Hirscher schließt eine Rückkehr in den aktiven Skiweltcup aus, doch im "Sport und Talk aus dem Hangar 7" auf ServusTV ließ der achtfache Gesamtweltcupsieger mit einer anderen Idee aufhorchen: Ein Masterkampf mit Hermann Maier, Bode Miller & Co.

Richtig gehört! Ski-Legenden wie Ted Ligety, Bode Miller und Hermann Maier vereint in einem Wettstreit. Ähnlich wie beim Ryder Cup im Golfsport nur eben auf der Piste. Mit diesem Masterplan sorgte Marcel Hirscher am Montagabend bei "Sport und Talk aus dem Hangar 7" für aufsehen. "Ich glaube, ein Legendenrennen wäre wirklich lässig. Bode Miller, Ted Ligety, Hermann Maier – vielleicht auch als Länderkampf wie der Ryder Cup", sagte der 34-Jährige. Ob die Idee eines Mastersrennens jedoch tatsächlich Realität wird, bleibt noch abzuwarten.

Was der siebenfache Weltmeister jedoch bestimmt in die Tat umsetzten wird, ist ein gemeinsamer Ski-Ausflug mit Kumpel Felix Neureuther. "Ich habe mit dem Felix noch eine Wette offen. Felix, wenn du zusiehst, die Streif runterfahren bist du mir noch schuldig", verriet Hirscher. Die Gelegenheit dazu könnte sich vielleicht schon in wenigen Wochen beim legendären Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel (15. - 21.Jänner) ergeben.

Ohne Weltcup-Zirkus geht es nicht

Zwar kommt für Hirscher ein Renn-Comeback auf keinen Fall in Frage, komplett auf den Weltcup-Zirkus will der ehemalige ÖSV-Star aber nicht. In der Rolle als Unternehmer seiner Ski-Firma "Van Deer" blüht der Annaberger auf. Vor allem die Zusammenarbeit mit Star-Fahrer Henrik Kristoffersen, den Hirscher seit letzter Saison austattet, hob er heraus: "Ich möchte nicht mehr tauschen, wenn man sieht, wie manche Athleten kämpfen und unter dem Druck leiden. Es ist spannend, mit Henrik so eng zusammenarbeiten zu können. Heute habe ich zum Beispiel sehr lange mit ihm telefoniert. Diese Rolle macht mir sehr viel Spaß. Es ist spannend, dabei zu sein im Weltcup, zu hören und sehen, was sich tut", betonte der Ski-Pensionist.