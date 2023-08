Ski-Legende Marcel Hirscher lässt mit einem kryptischen Instagram-Posting aufhorchen.

"Ich arbeite an etwas wirklich Coolem. Ich kann es kaum erwarten, euch diesen Herbst mehr zu zeigen", schrieb Marcel Hirscher am Dienstag auf Instagram. Was er genau vorhat, will die Ski-Legende vorerst nicht verraten, seine Fans zerbrechen sich jedenfalls schon den Kopf.

So spekulieren einige User über ein Sensations-Comeback des 34-Jährigen, andere vermuten, dass Hirscher mit seiner Marke Van Deer im kommenden Winter Großes vorhat und eventuell im Snowboarden einsteigen will. Einige Fans tippen sogar auf Tattoostudios oder einem eigenen Hirscher-Geschäft in Annaberg.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere mischt Marcel Hirscher seit vergangener Saison den Ski-Weltcup mit seiner eigenen Skimarke Van Deer auf und konnte unter anderem den norwegischen Superstar Henrik Kristoffersen unter Vertrag nehmen.