Fan-Verwirrung um Hirscher-Posting: Wo ist unser Marcel?

Hirscher ist zurück auf Social Media, doch die Fans sind verwirrt.

Ein halbes Monat ist es her, dass es von unserem Ski-Superstar Marcel Hirscher ein Lebenszeichen gibt, doch nun meldet sich der 34-jährige via Facebook und Instagram an seine Fans und zeigt seinen noch immer gestählten Körper beim Sprung ins kühle Nass.

Fans rätseln "Wo ist Marcel?"

Wo sich Hirscher allerdings zurzeit genau aufhält, bleibt ein kleines Geheimnis, denn obwohl das Foto mit dem Hashtag #salzburgerland versehen ist, so sieht die Kulisse doch mehr nach einer Urlaubsregion à la Kroatien oder Italien aus und bringt dadurch seine Fans zum Rätseln.