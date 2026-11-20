Gelungener Auftakt in den WM-Winter für Österreichs Skispringer: Das ÖSV-Mixed-Team segelt in Lillehammer auf Rang drei und verweist Slowenien im Finish noch auf Platz vier.

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Das ÖSV-Team hat zum Auftakt der Skisprung-Weltcupsaison in Lillehammer im Mixed-Bewerb Rang drei erreicht. Lisa Fettner, Debütant Raffael Zimmermann, Julia Mühlbacher und Jan Hörl fehlten am Freitag auf der Großschanze zwar satte 118,9 Punkte auf den überlegenen Heimsieger Norwegen. Auch die zweitplatzierten Japaner lagen mit 57,8 Zählern Vorsprung klar vor Österreich, doch Slowenien mit den Weltcup-Titelverteidigern Nika und Domen Prevc verwies man um 12,2 Punkte auf Rang vier.

Jan Hörl rettet ÖSV-Stockerl in Lillehammer

Das ÖSV-Quartett lag beim ersten Vergleich des WM-Winters lange gut abgesichert auf dem dritten Platz, ehe Mühlbacher in der vorletzten Gruppe knapp hinter Slowenien zurückrutschte. Schlussmann Hörl distanzierte zum Abschluss im Fernduell Vorsaisondominator Prevc aber noch deutlich. "Das Stockerl war das Ziel, das haben wir geschafft, das ist sehr positiv. Ich habe Domen ein bisschen kitzeln dürfen", erklärte Hörl im ORF und nannte seinen letzten Sprung eine Bombe.

Debütant Zimmermann überzeugt im ÖSV-Quartett

Starker Einstand im Weltcup-Zirkus: Der 23-jährige Tiroler Debütant Raffael Zimmermann überzeugte im heutigen Mixed-Bewerb von Lillehammer mit zwei sauberen Sprüngen und trug maßgeblich zum ÖSV-Podestplatz bei. © IMAGO/NTB

Lisa Fettner war mit ihrer eigenen Leistung nicht restlos glücklich, lobte aber ihre männlichen Teamkollegen: "Jeder kann halbwegs zufrieden sein mit dem Wettkampf. Unsere Herren haben einen brutal guten Job gemacht, sie haben uns sicher herausgerissen." Newcomer Raffael Zimmermann rechtfertigte seine Nominierung anstelle von Stefan Kraft, Daniel Tschofenig oder Stephan Embacher mit zwei starken Sprüngen. "Ich habe mir das überhaupt nicht ausgerechnet, das ist echt brutal cool", freute sich der 23-jährige Tiroler.

Einzelbewerbe in Lillehammer stehen am Wochenende an

Am Wochenende stehen in der norwegischen Olympiastadt jeweils zwei Einzelbewerbe auf dem Programm. Die besten ÖSV-Athleten in der Qualifikation für Samstag waren Hörl an der neunten Stelle sowie Fettner auf Platz 13. Bei den Männern schafften alle sieben ÖSV-Springer den Sprung ins Hauptfeld, wobei Clemens Aigner als 50. gerade noch durchrutschte, während bei den Frauen neben Fettner und Mühlbacher auch Hannah Wiegele dabei ist.