Nur einen Monat nach seinem Abschied findet Ex-ÖSV-Star deutliche Worte über seine letzten Jahre im heimischen Abfahrtsteam.

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172 Weltcup-Rennen, 3 Siege, 10 Podestplätze, dazu WM-Bronze 2017 sowie drei Olympia-Teilnahmen: Max Franz war über Jahre fixer Bestandteil des heimischen Speed-Teams. Doch ein fataler Trainings-Crash änderte die sportliche Karriere des Kärntners für immer.

"... dass ich da fehl am Platz bin"

Im Podcast "Abgefahren" der Salzburger Nachrichten blickt der 37-jährige Kärntner auf seinen jahrelangen Leidensweg zurück – und spart dabei nicht mit Kritik am Verband.

Besonders die schwierige Phase der Rückkehr in das Speed-Team hinterließ bei Franz tiefe Spuren. Anstatt der erhofften Rückendeckung fühlte sich der Vizeweltmeister von 2017 innerhalb der Strukturen oft isoliert: "Mir ist das Gefühl gegeben worden, dass ich da fehl am Platz bin", schildert Franz die emotionale Belastung bei seinem Versuch, wieder Fuß zu fassen.

Zudem äußert er im Gespräch grundsätzliche Kritik an der aktuellen Ausrichtung und den Abläufen im österreichischen Abfahrtssport.

Unterschenkelbruch nach Crash

Hinter dem Kärntner liegen die wohl härtesten vier Jahre seines Lebens. Im November 2022 war Franz beim Training in den USA schwer gestürzt und hatte sich einen offenen Unterschenkelbruch links sowie einen komplizierten Unterschenkelbruch rechts zugezogen. Es folgten zahlreiche Operationen und immer wieder schmerzhafte Rückschläge.

Gegenwind nach Comeback?

Dass er es im vergangenen Dezember in Gröden tatsächlich noch einmal zurück ins Weltcup-Starthaus schaffte, grenzte an ein sportliches Wunder. Doch die ständigen Schmerzen blieben ein treuer Begleiter – und der Gegenwind abseits der Piste tat sein Übriges. Am 18. Oktober zog Max Franz schließlich den Schlussstrich unter seine Karriere.

Ohne Franz startet das heimische Speed-Team am 3. Dezember in die neue Saison, da ist in Beaver Creek die erste Abfahrt geplant. Aber: Die aktuelle Wetterprognose und der anhaltende Schneemangel gefährden den Speed-Klassiker.