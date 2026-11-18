Für Gurgl könnte es im Weltcup-Kalender eng werden.

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Zum vierten Mal in Folge richtet Gurgl im Tiroler Ötztal am kommenden Wochenende einen Ski-Weltcup aus. "Wir waren so früh bereit wie nie", sagte Alban Scheiber, Chef des Organisationskomitees, vor dem Frauen- und Männer-Slalom. Auch wenn sich mittlerweile Routine in der Organisation eingestellt hat, blickt der Hochgebirgsort einer ungewissen Weltcup-Zukunft entgegen. Gründe dafür sind die kurzfristige Kalenderplanung des Weltverbandes und die Konkurrenz im eigenen Tal.

Denn das Nachbar-Skigebiet Sölden liebäugelt damit, neben dem Weltcup-Opening ein weiteres Rennwochenende mit zwei Super-G auszurichten. "Es wäre sehr schade, wenn wir durch zusätzliche Rennen in Sölden unsere tollen Slaloms verlieren würden", sagte Scheiber im APA-Gespräch. "Es ist optimal, wenn Sölden den Gletscherauftakt mit dem Riesentorlauf macht. Damit geht das Skifahren los, das ist ganz wichtig für die Wertschöpfung im Gebirge. Wenn drei oder vier Wochen später wir mit unserer Skigebietseröffnung kommen, ist das ideal."

Zum vierten Mal finden in Gurgl Rennen statt © GEPA pictures/ Alexander Solc

Gurgl-Macher sieht Sölden-Pläne kritisch

Zusätzliche Weltcup-Events am Rettenbachgletscher hält Scheiber für unnötig, zumal die Topographie des Hanges für ein Speed-Rennen eher ungeeignet sei. "Wenn man sich die Parameter in Sölden ansieht, ist ein Super-G nicht die Form des Skifahrens, die dort auf dem Gletscher möglich ist." Das sei keine Exklusivmeinung, betonte Scheiber, der als Seilbahner, Hotelier und Tourismusinvestor zu den zentralen Unternehmerfiguren im hinteren Ötztal zählt. "Wenn man mit den ÖSV-Verantwortlichen redet, sind auch sie eher der Meinung, dass das nicht optimal wäre."

Für 2027 rechnet Scheiber mit einem weiteren Weltcup-Auftritt Gurgls, dem höchstgelegenen "Nicht-Gletscherskigebiet der Alpen". Eine definitive Zusage gebe es noch nicht - genauso wenig wie langfristige Verträge mit ÖSV oder FIS. "Niemand hat Verträge, oder nur wenige wie Kitzbühel eventuell, das weiß ich nicht. Wir stehen in der Luft, obwohl wir seit Jahren darauf drängen, zumindest einen Kalender für zwei oder drei Jahre zu fixieren." Hoffnung setzt Scheiber in diesem Zusammenhang auf den Führungswechsel bei der FIS. Ob der neue FIS-Chef Alexander Ospelt dem als Green Event ausgezeichneten Weltcup-Standort nahe der Timmelsjoch-Hochalpenstraße einen Besuch abstatten werde, wisse er nicht. "Ich gehe aber eigentlich davon aus."

Die Slaloms sind gut besucht © GEPA pictures/ Mathias Mandl

Wenig Heimvorteil auf der "Kirchenkarpiste"

Österreichs Athletinnen und Athleten trainierten im Vorfeld auf der "Kirchenkarpiste", ehe sie zum Slalom-Event nach Levi weiterreisten. Einen echten Heimvorteil gibt es laut Scheiber aber nicht. "Sie haben zwar einen Tag auch exklusiv auf der Piste trainiert. Aber andere Nationen sind länger geblieben." Die Pistenverhältnisse hätten jedenfalls alle begeistert. "Man kann vermelden, dass das ein Schneefest wird." Für den Frauen-Slalom erwartete Scheiber etwa 8.000 Fans entlang der Piste, für den Männer-Slalom am Sonntag 10.000.

Dass mit Mikaela Shiffrin das große Aushängeschild und die Siegerin von 2024 und 2025 fehlt, wollte Scheiber nicht überbewerten. "Nur wegen der Shiffrin werden die Massen jetzt nicht nicht kommen." Lucas Pinheiro Braathen etwa sei ein anderes internationales Zugpferd. Und das Publikum werde die heimischen Athletinnen und Athleten entsprechend anfeuern. "Ich habe den Fabio Gstrein getroffen und ihm gesagt: 'Bei dir ist es heuer ganz einfach. Du musst einfach nur gewinnen'", erzählte Scheiber lachend.