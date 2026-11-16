Ski-Olympiasieger schlägt Alarm: "Man kastriert den Sport"

Wenige Wochen vor dem Start der neuen Skicross-Weltcupsaison gibt es dicke Luft bei den Athleten.

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Olympiasieger Ryan Regez kritisiert im Gespräch mit dem "Blick" die zunehmende Entschärfung der Rennstrecken. Seiner Ansicht nach werden die Kurse immer einfacher – und verlieren dadurch sowohl sportlich als auch für die Zuschauer an Reiz.

Besonders stören ihn die Veränderungen bei den Sprüngen. Große Kicker würden zunehmend abgetragen, weil viele Athleten zu weit fliegen. "Bei den wenigen Rennen, die weite Sprünge hatten, wurden sie abgenommen, weil die Mehrheit zu weit fliegt", erklärt Regez. Fahrer, die technisch besonders gut mit Sprüngen umgehen können, würden dadurch benachteiligt. Sein vernichtendes Urteil: "Man kastriert den Sport. Es gibt keine großen Sprünge oder schwierige Elemente mehr. Das ist nicht nur anders zu fahren, sondern auch weniger spektakulär zum Schauen."

© Getty Images

Die Streckenentwicklung hat für Regez sogar Auswirkungen auf seine Vorbereitung. Um auf den entschärften Kursen beim Start schneller zu sein, nahm er im Sommer eigenen Angaben zufolge fünf Kilogramm ab. So müsse er weniger Masse beschleunigen und könne auf den ersten 50 Metern Tempo gewinnen.

Klare Ansage

Besonders deutlich wird der Schweizer bei der Strecke auf der Reiteralm in Österreich. Weil er den Kurs in der Vergangenheit als zu gefährlich eingestuft hatte, verzichtete er bereits im Jänner 2025 auf einen Start. Für die kommende Saison kündigt er erneut Konsequenzen an: "Wenn das gleich ist wie in den letzten Jahren, dann fahre ich das nicht. Punkt. Es ist nicht zu diskutieren."

Regez ist Olympiasieger und Weltmeister © Getty Images

Hinter den Problemen steckt laut Swiss-Ski-Disziplinenchef Ralph Pfäffli auch ein jahrelanger Streit über die unterschiedlichen Anforderungen von Ski- und Snowboardcross. Nun soll eine neue übergreifende Koordination innerhalb des Weltverbands FIS für bessere Lösungen sorgen.

Regez zählt zu den erfolgreichsten Athleten seiner Disziplin: 2022 gewann er in Peking Olympia-Gold und den Gesamtweltcup, 2025 wurde er Weltmeister im Einzel und im Team. Die neue Weltcupsaison beginnt am 10. Dezember im französischen Val Thorens. Ein Höhepunkt folgt im März mit der Weltmeisterschaft im Montafon.