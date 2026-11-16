Brasilien siegt, Österreich fliegt – Hirscher übt noch

Braathen sammelt allein mehr Punkte als sämtliche ÖSV-Herren - und Rentiere. Auch Odermatt liegt zurück. Hirscher legt lieber noch eine Trainingseinheit ein.

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Brasilien hat einen Braathen. Österreich eine ganze Herrenmannschaft. In der Nationenwertung reicht das trotzdem nicht: 200 Punkte für Brasilien, 118 für den ÖSV. Und die Niederlande warten noch darauf, dass Marcel Hirscher überhaupt ins Starthaus steigt.

Lucas Pinheiro Braathen hat inzwischen alles gewonnen, was es zu gewinnen gab: Riesentorlauf in Sölden, Slalom in Levi. Zwei Starts, zwei Siege. Inklusive Rentier. Das heißt jetzt Márcia, wie seine Oma. Der hatte er im Vorjahr die versprochene Trophäe nicht mitgebracht. Andere schicken Blumen zur Entschuldigung. Braathen gewinnt noch einmal in Levi. Nur die Schweiz liegt mit 251 Punkten noch vor dem brasilianischen Einmannunternehmen.

Nach dem Levi-Sieg beschreibt Braathen sein Skifahren als mühelos. Beim ÖSV hätte am Sonntag schon "fehlerfrei" gereicht.

Acht Starter, neun Punkte

Fünf der acht Österreicher schafften es in Levi ins Finale. Vier schieden dort aus: Joshua Sturm, Michael Matt, Fabio Gstrein und Simon Rueland. Johannes Strolz blieb als 22. übrig. Neun Punkte. Das schlechteste österreichische Herren-Slalom-Ergebnis seit Alta Badia 2006.

Braathen kassierte allein 100 Zähler. Österreich stellte vier der insgesamt sieben Ausfälle im zweiten Durchgang. Auch eine Mehrheit.

Besonders bitter: Sturm war mit Startnummer 27 auf Rang drei gefahren und lag auch im Finale bei der zweiten Zwischenzeit noch auf Podestkurs. Dann erwischte es ausgerechnet den einzigen Österreicher, der vorne mitmischen konnte.

Erst Rang drei, dann raus: Joshua Sturms Stockerltraum platzte im Finale. © APA/AFP/Lehtikuva/RONI REKOMAA

Zu brav, zu wenig Dynamik

ÖSV-Alpinchef Marko Pfeifer hatte schon im ersten Lauf den Angriff vermisst. "Das war ein bisschen zu brav, die Schwünge zu lang", kritisierte er im ORF. "Da war mir zu wenig Dynamik dahinter."

An fehlender Vorbereitung lag es laut Pfeifer nicht. Vergleichbare Bedingungen hatte die Mannschaft in St. Moritz trainiert.

Was fehlt, sind allerdings zwei große Namen: Manuel Feller erholt sich von seiner Rückenoperation, Marco Schwarz fährt keine Weltcup-Slaloms mehr. Dessen drei Siege und 14 Stockerlplätze kann man dem nächsten Starter eben nicht mit den Skiern mitgeben.

Zu brav, zu wenig Dynamik: ÖSV-Alpinchef Marko Pfeifer vermisste den Angriff. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Der Pokalschrank fährt nicht mit

124 Weltcup-Slaloms hat Österreich gewonnen, mehr als jede andere Nation. Auch Levi war lange ein verlässliches Revier: Fünf der zuvor 13 Herrenrennen gingen an den ÖSV, drei davon an Hirscher.

Für die aktuelle Punktewertung hilft der volle Pokalschrank wenig. Braathen schaffte nun sogar etwas, das Hirscher dort nie gelungen war: Als erster Mann gewann er zweimal hintereinander in Levi.

Odermatt muss noch nicht zittern

Auch Marco Odermatt liegt zurück. Nach Platz drei in Sölden hält der Schweizer bei 60 Punkten, Braathen hat 140 mehr.

Die große Kristallkugel muss deshalb noch niemand nach Brasilien schicken. Abfahrt und Super-G haben gar nicht begonnen. Odermatts stärkste Argumente stehen noch im Rennkalender.

Brasilien ganz oben: Schon in Sölden ließ Braathen auch Odermatt hinter sich. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

Braathen sammelt derweil vor – und will in diesem Winter selbst im Super-G antreten. Zwei Disziplinen reichen ihm offenbar nicht mehr. Österreichs bester Mann, Raphael Haaser, steht mit 45 Punkten auf Gesamtrang neun.

Hirscher muss Wildcards sparen

In Gurgl kann Braathen am Sonntag den dritten Saisonsieg holen. Und er kündigte schon an, dort das Ganze wiederholen zu wollen. Eine freundliche Warnung an die Konkurrenz.

Hirscher bleibt derweil beim Trainingsprogramm. Der für die Niederlande startende achtfache Gesamtweltcupsieger lässt auch Gurgl aus. Laut Management will sich der 37-Jährige weiterhin intensiv vorbereiten.

Trainingsschwünge statt Weltcuppunkte: Marcel Hirscher lässt auch Gurgl aus. © Red Bull Content Pool

Nach Braathens Vorstellung dürfte die Idee zusätzlicher Trainingseinheiten auch anderswo auf Verständnis stoßen. Wann Hirscher vom Trainingshang ins Weltcup-Starthaus wechselt, ist weiterhin offen.

Denn einfach einmal mitfahren und schauen, wie es läuft könnte teuer werden. Statt früher 20 Startmöglichkeiten hat er nur noch vier Wildcards pro Disziplin. Die bringen ihn mit Nummer 31 ins Rennen – aber nicht automatisch ins nächste.

Fährt er unter die besten 30, behält er die eingesetzte Wildcard. Verpasst er die Punkte, ist eine Chance verbraucht. Vier Versuche sind schnell weg. Trainingstage zum Glück nicht.