Manuel Feller wird kurzfristig über einen Start im Weltcup-Slalom am Sonntag in Gurgl entscheiden.

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Manuel Feller wird kurzfristig über einen Start im Weltcup-Slalom am Sonntag in Gurgl entscheiden. "Er wird die laufende Woche noch für Trainingseinheiten nutzen und anschließend kurzfristig entscheiden, ob er für eine Rückkehr in den Weltcup bereit ist", sagte Christian Mitter, der Sportliche Leiter Ski alpin im ÖSV, in einer ÖSV-Aussendung. Fix am Start sind Fabio Gstrein, Michael Matt, Adrian Pertl, Dominik Raschner, Simon Rueland, Johannes Strolz und Joshua Sturm.

Bei den Frauen werden, angeführt von der Levi-Dritten Katharina Truppe, noch fünf Läuferinnen ins Rennen am Samstag gehen, es sind dies Natalie Falch, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Huber und Valentina Rings-Wanner.