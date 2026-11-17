Die französische Wintersport-Familie trauert um den erst 31-jährigen Trainer Louis Mezentzeff. Der ehemalige Skirennfahrer starb bei einem Unfall in der Schweiz.

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Der französische Verband gab das Ableben des ehemaligen Skirennfahrers und prägenden Trainers über soziale Netzwerke bekannt. Mezentzeff war im Jahr 2025 in den Verband geholt worden und betreute dort die Nachwuchsgruppen sowie die Europacup-Athleten im Freestyle-Bereich. Zudem koordinierte er den gesamten Bereich Freestyle-Snowboard.

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Unglück im Trainingslager

Nach Angaben der Tageszeitung "L’Équipe" ereignete sich der Unfall während eines Trainingslagers des Verbands in der Schweiz. Zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache gibt es laut dem Freestyle-Direktor Ludovic Didier noch keine Informationen, da der Bericht der Schweizer Polizei aussteht.

Große emotionale Trauer

Der französische Skiverband würdigte Mezentzeff als leidenschaftlichen und allseits geschätzten Menschen. Für die Angehörigen, Athleten und das Betreuerteam wurde psychologische Hilfe bereitgestellt, um diesen schweren Verlust gemeinsam zu bewältigen.