Skirennfahrerin Piera Hudson hat im Alter von 30 Jahren überraschend das sofortige Ende ihrer alpinen Karriere bekannt gegeben.

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Ski-Exotin zieht einen Schlussstrich: Die 30-jährige Technik-Spezialistin Piera Hudson hat auf Instagram ihr Karriereende verkündet. Zu einem Rückblick-Video schrieb sie: "Danke für alles, Skisport, es war wirklich die beste Zeit meines Lebens." Damit endet eine Laufbahn mit 63 Weltcup-Starts und fünf Teilnahmen an alpinen Weltmeisterschaften, bei denen ein zwölfter Platz im Parallelrennen 2021 ihr bestes Ergebnis blieb.

Auf einer Farm in Neuseeland aufgewachsen

Aufgewachsen auf einer Farm in Neuseeland, feierte Hudson früh nationale Erfolge – darunter den Riesenslalom-Titel mit 15 Jahren sowie den Gesamtmeistertitel 2016 – und trat 2012 bei den olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck an. Ihren internationalen Durchbruch schaffte sie im November 2018 in Killington (USA), als sie als erste Neuseeländerin seit Claudia Riegler 2003 wieder Weltcup-Punkte holte, kurz darauf folgten Siege im Far-East-Cup in China. Trotz schwerer Rückschläge wie einem Beinbruch und einem Kreuzbandriss kämpfte sie sich immer wieder zurück.

Nachdem sie für die Winterspiele 2014, 2018 und 2022 von Neuseeland nicht nominiert worden war, ließ sie sich nach der Corona-Pandemie in Dubai nieder, wo sie abseits der Europa-Trainings in einer Skihalle trainierte. 2025 folgte der Nationenwechsel zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, denen sie als erste Athletin des Landes die historische Premiere bei Olympischen Winterspielen bescherte. Nach zahlreichen Höhen und Tiefen beendet Piera Hudson nun ihre aktive Laufbahn.

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