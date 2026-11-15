Österreicher-Debakel bei Braathen-Show in Levi

Nach dem RTL-Auftaktsieg in Sölden triumphierte der Neo-Brasilianer Pinheiro Braathen am Sonntag auch beim ersten Saison-Slalom in Levi. Die Plätze 2 und 3 gingen an Clement Noel (FRA/+0,56) und Loic Meillard (SUI/+0,73). Um den Halbzeit-Sensationsdritten Joshua Sturm spielte sich ein Drama ab.

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Nach dem 1. Durchgang sensationell Dritter, fädelte ÖSV-Aufsteiger Sturm bei der Entscheidung in der Steilhang-Einfahrt ein und machte das ÖSV-Debakel perfekt. Als einziger schaffte es Johannes Strolz als 22. (+3,33 Sek.) in die Ergebnisliste.

Weiter auf der Erfolgswelle surft Samba-Star Lucas Pinheiro Braathen. Vor einem Jahr hatte der gebürtige Norweger in Levi seinen ersten Sieg als Brasilianer gefeiert, ein Jahr später dominierte er nach Belieben. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", so Braathen, der als Erster in Levi zweimal in Folge gewinnen konnte. "Dass ich Geschichte schreiben kann, ist wirklich cool." Lachender Nachsatz: "Jetzt hoffe ich, dass ich im nächsten Jahr den Hattrick schaffe."

Braathen nimmt Kurs auf Gesamtweltcup

Mit seinem 10. Weltcup-Sieg baute der 26-Jährige seine Gesamt-Führung weiter aus. Der Overall-Zweite 2025/26 hält nach zwei Saison-Rennen beim Punktemaximum von 200 Punkten und führt vor dem Levi-Dritten Meillard (140 Punkte) und Alex Vinatzer (81). Titelverteidiger Marco Odermatt (SUI), der erst wieder beim Super-G in Copper Mountain (28. November) an den Start gehen wird, hat bereits 140 Punkte Rückstand auf Braathen. ORF-Experte Thomas Sykora erinnert die Braathen-Überlegenheit an die Ära Marcel Hirscher (8 Gesamtweltcup-Siege): "Auch Marcel hat den Weltcup mit zwei Disziplinen (RTL, Slalom, d. Red.) dominiert. Wenn Braathen auch im Super-G punktet, wird er tatsächlich zum ernsthaften Konkurrenten für Odermatt."

Trotz Ausfall: Sturm ist in Form seines Lebens

Und die Österreicher? Die können sieben Jahre nach dem ersten Rücktritt von Marcel Hirscher von der großen Kristallkugel nur träumen. Im Moment wäre schon das Podest bei einem Rennen das Höchste der Gefühle. Da gibt's mit Joshua Sturm immerhin einen neuen Anwärter.

Der Junioren-WM-Bronzemedaillengewinner 2021 galt lange als "ewiges Talent" - jetzt steht der 25-jährige Tiroler vor dem Durchbruch. In Levi bewies er trotz Out, dass er ganz vorne mitmischen kann. "Ich hab oben eigentlich genau das gemacht, was ich mir vorgenommen hab, da war alles gut", erklärte Sturm vor dem Abflug in Levi gefasst. Vor seinem Fehler sei er "zu früh abgebogen. Aber ich weiß immerhin, das mein Skifahren stimmt. Ich hatte gute Sachen dabei" ORF-Experte Thomas Sykora: "Ein Einfädler ist schnell passiert. Trotzdem hat Josh gezeigt, dass er heuer einen Riesenschritt gemacht hat, das sollte uns zuversichtlich stimmen."

Sturm bisher bestes Slalom-Resultat war ein 12. Platz heuer in Schladming, im Riesentorlauf schaffte er zuletzt die Plätze 7 (Weltcup-Finale in Lillehammer) und 17 (Auftakt in Sölden).

Vor der Entscheidung in Levi stand Sturm brutal unter Druck. Adrian Pertl, Dominik Raschner und Oscar Heine waren bereits im 1. Durchgang gescheitert, in der Entscheidung flogen dann Simon Rueland (30. nach 1. Lauf), Fabian Gstrein (24.), Mario Matt (17.) und der Halbzeit-Dritte Sturm raus.

Johannes Strolz landete am Ende des Feldes. "Ich bin mit Kante hängen geblieben," ärgerte sich der Kombi-Olympiasieger von 2022 über seinen zweiten Lauf. "Der Rest der Fahrt war ganz okay. Trotzdem gibt's einiges zu tun bis zum nächsten Slalom."

"Joshua hat sich toll entwickelt", versuchte ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer der rot-weiß-roten Pleite was Positives abzugewinnen. "Sonst war es ein harter Tag für unsere Slalom-Mannschaft. In Levi muss man vom Start weg Gas geben, und das hat im ersten Durchgang überhaupt nicht funktioniert. Dann hat es uns kompakt erwischt." Am Schluss macht uns der Chefcoach mit einer Ansage Hoffnung: "Ich hoffe, dass wir das in Gurgl umdrehen können."

Auf dem Hang, auf dem die Österreicher in den vergangenen Wochen Spezialtrainings absolvieren durften, steigt bereits kommenden Sonntag(10.30/13.30 Uhr, ORF1 live) der nächste Slalom.